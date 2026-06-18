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幼兒園課後照顧鐘點費 教團籲比照國中小調升
台灣教育產業工會（台教產）今天和多個縣市教師工會共同發布新聞稿，呼籲幼兒園的課後照顧鐘點費，比照國中小同步調升，師生比也應回歸日常標準。
台教產指出，教育部已於去年底宣布調升國中小的課後照顧鐘點費20％，國小調高到新台幣480元，國中調高到540元。但幼兒園卻被排除在外，仍然凍漲在每小時400元。
台教產指出，為了減輕雙薪家庭育兒負擔，公立幼兒園延長照顧班的開班率已達90%，極高的服務量能，仰賴第一線教保人員以變相加班的方式共同支撐。延長照顧服務本質上就是教保人員的「超時勞動」，理當具備對等的「加班補償」性質。
台教產建議將幼兒園的課後照顧鐘點費同步調高20％到480元，並規定師生比須比照日常班級的標準。畢竟傍晚的留園時段，往往是孩子經歷一整天活動後，情緒起伏最大、最容易感到疲倦的時刻。教保人員必須付出極高的心力，絕對值得被國家公平且有尊嚴地對待。
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