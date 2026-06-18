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校事會議各方關注 教育部長鄭英耀：投訴案受理比率已大降6成

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長鄭英耀今至立法院教委會備詢。記者董俞佳／攝影
教育部長鄭英耀今至立法院教委會備詢。記者董俞佳／攝影

教育部修正校事會議制度引發各界關注，近日公聽會中，教師、家長與民間團體對校事會議運作仍有不同意見。教育部長鄭英耀今天在立法院表示，校事會議制度歷經多年演變，教育部希望在保障教師專業教學與家長安心之間取得平衡，今年在要求須具名投訴下，投訴案件受理比率已經大降六成。

立法院教育文化委員會今天審查幼照法修正草案，會前鄭英耀受訪時指出，民國92年時教師法對於不適任教師尚未有具體明確的處理規範，因此訂有「高級中等以下學校不適任教師處理注意事項」。民國108年教師法第29條進一步明定不適任教師處理機制，包括成立調查小組、進入校事會議調查等程序。鄭英耀說，今年1月起，校事會議相關規範再度調整，在立法院支持下，已拿掉不具名、濫訴等情形，讓學校能更明確判斷案件是否應受理。

鄭英耀表示，從數據來看，新制上路後，校事會議受理案件比率已有明顯下降。去年投訴案件受理比率為82%，今年降至22%；不受理比率則由去年18%提高至今年33%。他認為，這顯示新辦法已逐步讓學校回到更清楚、安定的狀態，也讓教師能更專業教學，家長也能更安心把孩子交給學校。教育部會持續觀察校事會議新制實施狀況，盼在各方溝通下，讓台灣教育環境越來越好。

教師 鄭英耀 立法院

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