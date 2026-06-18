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澳、英禁兒少用社群媒體！他喊「台灣應跟進」 反對者列危險副作用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為台灣應該跟進禁止兒少使用社群媒體，引發討論。 美聯社
一名網友認為台灣應該跟進禁止兒少使用社群媒體，引發討論。 美聯社

澳洲英國相繼通過或擬定立法，計畫嚴格禁止16歲以下未成年人使用社群軟體，以保護兒少身心健康。一名網友發文，稱澳洲與英國都打算禁止未成年人使用社群軟體，喊話「台灣也應該跟進」。對此，不少網友同意台灣應該跟進，不過也有反對者認為執行層面恐怕不容易實行，例如年齡驗證如何實施、個資如何把關等等問題，與其直接禁止，不如長期培養未成年人批判思考的能力。

澳洲針對16歲以下網路社群用戶的禁令在去年12月10日正式生效。所有16歲以下的民眾，都無法再使用包含FB、IG、YouTube、TikTok、X、Threads在內共10個社群平台，這項政策的初衷是「保護青少年的安全跟身心健康」。

英國首相也在本月15日宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體，希望在今年耶誕節前通過相關法規，讓該禁令於明年初生效。擁有Instagram、臉書和WhatsApp的Meta提出隱憂，表示該禁令可能迫使年輕人「轉而使用缺乏內建保護機制和家長管控的未受監管替代平台」。

一名網友在Threads發文，貼出英國這項禁令，並希望台灣趕緊跟進，以免社群媒體繼續影響國家幼苗的身心健康。對此，許多網友也同意台灣跟進，「台灣快跟上」、「台灣很需要」、「快點禁吧，跟政治無關，這實在很重要」。

不過仍有網友認為不該禁止，認為現在許多第一手資訊都在社群軟體上，他舉例，澳洲在禁令生效沒幾天，就發生了邦代海灘槍擊案，很多青少年喜歡到海灘玩，假如他們第一時間收不到槍擊案的訊息，恐怕會增加更多受害者。

還有網友覺得這些禁令雖然本意很好，但恐怕很難執行，例如如何驗證年齡、身分等，加上如果直接一刀禁止，反而會讓青少年失去學習安全上網的機會。他以北歐國家舉例，他們是把數位素養納入學校課程，讓青少年能自己學會判斷網路內容，台灣也許也能如此。與其直接禁止，不如培養青少年批判思考的能力更加妥當。

有網友舉例，他念國中時就有人玩社群了，但他們並沒有走偏，仍然健康地長大了，社群軟體反而拉近了彼此的距離，他認為與其完全禁止，還不如教導孩子如何與社群媒體共存，畢竟「越禁止越容易有反彈作用」。

另有網友提到教育方面的問題，他指出，雖然國外研究指出社群媒體會對未成年人產生很大的影響，但東亞國家未成年人的心理問題更多來自教育體系，例如禁用社群媒體後，英國家長會希望孩子找其他事情做，但台灣家長會叫孩子去讀更多書，久而久之下來，可能帶給孩子更大的壓力。

社群媒體 英國 澳洲 兒少 未成年

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