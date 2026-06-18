鐵拳教育熱議…台灣是否該成立教權保護局 民眾提案掀兩派討論

Netflix現象級韓劇「鐵拳教育」在全球爆紅，劇中隸屬於南韓教育部的虛構單位「教權保護局」，採強硬作為解決教育失序問題，引起討論。我國內有民眾在公共政策網路參與平台提議成立「教權保育局」，目前進入附議階段、有182人支持。

提案背景指近年來台灣教育現場面臨許多結構性問題，教師工作負擔持續增加，除了教學工作之外，還需處理大量行政事務、家長溝通、學生輔導、校園衝突處理及各類評鑑與計畫執行工作。加上教師面臨網路公審、惡意檢舉、人格攻擊等風險。目前教育體系有學生申訴制度、家長申訴管道、人權及兒少保護機制，缺乏一個專責保護教師權益與專業尊嚴的獨立機構。

提案指，教師是教育品質的核心。若教師長期處於高壓、低保障的工作環境，不僅影響教師身心健康，也將直接影響學生受教品質與國家未來競爭力。認為有必要設立專責機關「教權保育局」，以保障教師合法權益，維護教育專業環境。設立目的包括保障教師基本工作權、維護教師專業尊嚴、提升教育品質。職責包括教師申訴與救濟中心、教師法律支援中心、行政減量監督處、教師心理健康中心、校園衝突調解中心、教育政策影響評估委員會。

Threads也有網友發問，「台灣該成立教權保護局嗎？」其他網友表示，「支持。但教權保護局要真正有用，前提只有一個：調查報告必須公開（去識別化）」、「應該，霸凌太多了」、「必須的，需要讓學生知道什麼叫尊師重道」、「給老師適當管教權和保護更切實際」、「恢復老師的管教權才有效」、「恢復退學制度吧」、「教官回來，老師回復該有的權力」。

也有網友認為，「這個是假議題啦！把校事會議取消，垃圾機關刪一刪。正本清源就好了」、「不要再增加局了，現在台灣最需要的是給基層發聲的機會，而不是一塊可能將他們聲音吸掉造成二次傷害的海綿」、「40年前台灣有一個類似的機制叫少年隊，你可以了解一下這種極權機制多可怕」、「先不說該不該，現實層面辦不到，因為找不到大家都認同的三觀正確且有武力的人」、「另一個肥貓部門？ 這幾年已經創太多怪怪的部門了」、「誰能擔保教權督察合法行使管束權？」