歐盟重視外送勞權 洪申翰：台灣立法思維近國際公約

第7屆台歐盟勞動諮詢會議登場，勞動部長洪申翰指出，台灣在外送專法的立法思維上，不少內容與國際公約目標相近，而在因應全球反強迫勞動趨勢時，政府正全面加強勞工人權、協助企業降低貿易風險，將挑戰轉化為國際競爭力。

勞動部長洪申翰17日率團至布魯塞爾參加第7屆台歐盟勞動諮詢會議，並接受中央社專訪。

台灣的「外送員權益保障及外送平台管理法」（外送專法）已於今年1月經立法院三讀通過並由總統公布，預計於7月21日正式上路。本次會議針對數位平台經濟相關議題進行深入討論。

洪申翰指出，平台經濟所帶來的勞動挑戰是全球性議題，並非台灣獨有。日前在瑞士日內瓦舉行的國際勞工大會（ILC）通過一項針對平台經濟勞動權益的公約。他進一步說明，經過交叉比對後發現，專法觸及的多項內容與ILC公約的目標相近，包括外送員的報酬保障、停權申訴與釐清機制、演算法資訊收集的透明度、外送過程中的職業安全衛生要求，以及公約特別強調的社會保險等。

洪申翰透露，在這次的諮詢會議中，歐盟就業總署（DG EMPL）及數個與會國家的專家，對於台灣訂立外送專法並在做法上更加深入，均給予高度肯定。

面對荷蘭、立陶宛等國在會議中分享如何將歐盟指令化為國內法的實作經驗，洪申翰指出，各國在規範平台經濟時也在思考，如何在保障工作者權益的同時，維持產業的創新與彈性。

洪申翰強調，歐盟與國際社會均強調「多邊的社會對話」。平台、平台工作者（如外送員）與消費者等利害關係人之間的理解與溝通，有助於在複雜的議題中取得交集和共識。

除了平台經濟，全球供應鏈面對「強迫勞動」也是本次台歐盟勞動諮詢會議的焦點議題之一。

洪申翰說，強迫勞動已經不單純是人權問題，更涉及貿易上的風險問題。台灣在國際供應鏈的角色越來越重要，因此會有更多的國家用國際的要求來看待台灣的供應鏈廠商。因此，台灣若能落實相關責任，就能提升企業的國際信任度與競爭力。事實上，已有國內廠商向勞動部反映，做好相關人權保障工作確實有助於鞏固競爭力並且受到信任。

至於政府在這之中所扮演的角色，洪申翰提出兩大任務，第一是協助企業接軌國際要求、降低貿易風險；第二則是幫助產業控制並降低因接軌而增加的成本。

他說明，以過去的經驗來看，把防制強迫勞動的工作做好，不見得會導致成本大幅增加。勞動部計畫透過「外國招募費用透明化」、「簡化流程」，以及「精進人力仲介評鑑」等具體手段，來達成這樣的目標。

洪申翰補充，勞動部已於今年2月13日公布「企業防制強迫勞動參考指引」，這是一項需要與經濟部等密切配合的跨部會合作。面對勞動人權問題，同時降低在貿易上所帶來的風險跟不確定性，這是目前整個執政團隊都相當重視的事情。

台歐盟勞動諮詢會議今年已經邁入第7屆，洪申翰坦言，台灣的國際參與面臨諸多挑戰，因此非常珍惜這個深化且制度化的機制。這項會議進行到了第7屆也代表歐盟在勞動議題上將台灣視為一個值得長期交流跟合作的重要夥伴。

他指出，台灣與歐盟的合作不只是資訊交換，逐漸成為了實質的合作機制。以職業安全衛生為例，本週勞動部的代表團前往西班牙畢爾包，與歐盟職業安全衛生局（EU-OSHA）進行會議。事實上，職安署在去年提出的減災計畫中，就參考了歐盟在風險評估與風險管理的作法。

洪申翰說，去年歐盟就業總署總署長納瓦（MarioNava）親自率隊訪台，今年則由他率團回訪布魯塞爾，會議的規格越來越高，雙方的合作越來越深。

他強調，越來越多的勞動議題被提出討論，無論是這次會議中聚焦的平台經濟、強迫勞動，或是AI技術對就業市場帶來的衝擊，都顯示這已經不是一個國家的內政問題，而是隨著國際供應鏈發展而衍生的挑戰。因此台灣勞動政策規劃與執行過程勢必要和國際銜接。透過這樣的平台機制與互動，台灣在汲取歐盟經驗的同時，台灣的立法經驗也有機會被看見與參考。