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搖滾音樂劇先鋒 韋伯「萬世巨星」首度攻台

中央社／ 台北18日電

風靡逾半世紀，被譽為搖滾音樂劇先鋒的韋伯全本音樂劇「萬世巨星」，18日起將首度訪台演出，這次巡演版本保留原作經典音樂靈魂，結合現代劇場技術，讓觀眾以全新方式感受這部傳奇之作。

根據寬宏藝術發布的新聞資料，「萬世巨星」（Jesus Christ Superstar）由音樂劇大師韋伯（AndrewLloyd Webber）與萊斯（Tim Rice）黃金組合聯手創作，自1971年問世以來，即以顛覆傳統音樂劇的搖滾風格震撼劇壇，成為近代音樂劇史上最具代表性的作品之一。

音樂劇中包括Superstar、I Don’t Know How to LoveHim、Gethsemane及Heaven on Their Minds傳唱至今，影響無數音樂與劇場創作者，更被譽為搖滾音樂劇的原點之作。

飾演耶穌的史崔特（Luke Street）表示，希望觀眾看到的耶穌角色，不只是眾人熟悉的神性形象，「更是一個有情感、有掙扎的人物。」史崔特提到，這部作品本質上講的是關係，而不是宗教，「它其實就是一段關於兩個朋友之間的故事。」

飾演猶大的金（Javon King）表示，這部作品最特別的地方，就是讓觀眾重新理解「猶大」這個角色，「他不只是大家想像中的反派，而是一個充滿矛盾與掙扎的人。」金也說，這部音樂劇曲風多元，整部作品更接近一場「可以被演出的專輯」。

這次亞洲巡演由英國金牌製作人大衛．伊恩（DavidIan）領軍，帶來榮獲2017年奧立佛獎最佳復排音樂劇的全新重製版，該製作被「衛報」形容其為「華麗、震撼、宛如天啟般的音樂劇」。故事以耶穌生命最後幾天的故事為背景，但也充分呼應了名人崇拜、人際關係與群眾心理描述，手法流暢。

全本音樂劇「萬世巨星」將於6月18日至21日演出，地點在台北國家戲劇院。

韋伯 萊斯

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