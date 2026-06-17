台日環保標章最快9月互認 助業者搶攻綠色市場

鎖定輸日綠色採購商機，環境部今天表示，台日最快今年9月將實質互認環保、生態標章，大幅簡化檢驗流程與成本，更有助於具供應鏈潛力的台灣業者接軌日本市場。

環境部表示，台灣的環保標章今年將透過全球環保標章網路組織（GEN），率先與日本「生態標章（Eco Mark）」相互承認，並規劃與美國全球電子產品委員會（Global Electronics Council, GEC）簽署標章合作瞭解備忘錄。

環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，去年底台日已簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」，今年雙方合作將正式邁入實質「相互承認」，大幅簡化雙邊企業重複驗證的流程與檢測成本，直接開啟日本綠色採購市場的大門，並以9月達成實質互認為目標。

洪淑幸告訴中央社記者，統計台灣輸日的影像及資訊產品綠色採購量，一年價值高達140億元。透過實質互認後，更有助於具備「產品優勢」與「國際供應鏈潛力」的業者接軌日本市場。

除了與日本實質互認外，洪淑幸指出，目前台美也正在洽談簽署合作瞭解備忘錄，有機會讓台灣的環保標章與美國EPEAT標章接軌，協助產業減碳並參與國際市場，最快也是今年9月定案。

環境部說明，EPEAT指的是IT與電子產品綠色環保認證系統，就產品生命週期進行審查，並分為金、銀、銅3個等級。洪淑幸解釋，目前正在評估，若企業取得台灣的環保標章，即在EPEAT審查中取得一定計分；或許不是雙方制度全部對等，但能夠局部承認。