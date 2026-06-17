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西班牙雙人創作組合展覽 珍珠奶茶作品台灣限定

中央社／ 台北17日電

善於運用構圖與色彩放大生活樂趣，讓西班牙雙人創作組合Anna &Daniel在社群平台上擁有超過百萬追蹤者，他們將在台灣帶來大型裝置展，還有專門為台創作的「珍珠奶茶」。

Anna & Daniel曾入選富比士歐洲30歲以下傑出青年，並曾與Netflix、Disney等品牌合作。此次他們將在台灣帶來「A World of Wonder 奇想世界」展，由代理國際嬰幼兒品牌起家的品牌古北町主辦。

打開Anna & Daniel的社群帳號，可以看見他們常常以衣物搭配佈景，延伸出新的物件主題。例如一身橙色上衣搭配米色長褲，在他們點綴下，遠遠看就像一根被咬了一口的橘子冰棒，還有黑色傘擺裙能變成鉛筆芯、可以變成花芯的禮帽等。

Anna & Daniel今天透過新聞稿分享：「每個創意都有自己的故事和表現方式，我們享受介於刻意追尋與偶然發現之間的平衡。」許多作品靈感來自長時間的探索與反覆嘗試，從概念發想、場景搭建到細節調整，逐步塑造成理想模樣。

2人相識於大學建築系，Anna & Daniel表示：「建築形塑了我們創作與觀察世界的方式，也教會我們耐心以及對細節的關注。我們總是在生活中發現各種微小的視覺可能性，或是將原本毫不相關的事物產生連結，用建築師的眼睛觀看世界，再以玩心重新詮釋。」

此次訪台展覽超過70件作品，將攝影作品轉化為大型藝術裝置，邀請觀眾走進畫面、成為作品的一部分，台灣限定作品「珍珠奶茶」也在其中展出。

Anna & Daniel透露，年輕時每當完成大型專案或漫長工作後，他們也總會以一杯珍珠奶茶作為犒賞。

「A World of Wonder 奇想世界」展將在19日起展出至9月28日，地點在國立台灣科學教育館7樓東側特展區。

西班牙

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