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第50屆金鼎獎入圍名單公布 聯合報系入圍四項

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
文化部今天公布第50屆金鼎獎入圍名單，預計於7月公布得獎名單，並於9月下旬辦理頒獎典禮。圖／文化部提供
文化部今天公布第50屆金鼎獎入圍名單，預計於7月公布得獎名單，並於9月下旬辦理頒獎典禮。圖／文化部提供

文化部今天公布第50屆金鼎獎入圍名單，聯合報系共有四項作品入圍，分別為聯合文學出版、黃春明著作《山爺》、聯經出版公司與台南市政府文化局共同出版的《鹽分地帶文學》、聯合報「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」、聯合報「卓溪黑熊之死—開槍護管員的內心告白」雙雙入圍數位出版類數位內容獎。

文化部表示，本屆金鼎獎共有1483件作品報名，經初審及複審後，共有108件作品入圍。得獎名單預計於7月公布，頒獎典禮將於9月下旬舉行。

聯合報系本屆共入圍四項作品，分別為聯合文學出版、黃春明著作《山爺》入圍圖書類「文學圖書獎」；聯經出版公司與台南市政府文化局共同出版的《鹽分地帶文學》入圍政府出版品類「雜誌獎」、聯合報「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」、聯合報「卓溪黑熊之死—開槍護管員的內心告白」皆入圍入圍數位出版類數位內容獎。

評審團表示，本屆文學圖書類入圍作品涵蓋長短篇小說、散文、現代詩等，以語言、形式、世界觀的藝術實驗與實踐，拼貼出文學的重層宇宙，寫滿對歷史、現實、未來、自我、身體的凝注與探問；圖書編輯獎入圍作品，觸及自然生態、社會議題與歷史傳承，內容多元，版式風格創新，編輯力成熟穩定，令人驚艷。

在非文學圖書部分，入圍作品內涵與議題均具社會與時代意義，除了解析台灣社會氛圍與解方外，更有針對永續發展與韌性建構多所著墨。兒童及少年圖書類作品及插畫類作品，在主題內容、創作風格及技法表現上，多元且各具特色，委員最終共識出的入圍書單，除力求知性與感性兼具，亦期能略呈圖、文創作的類型光譜。圖書翻譯類入圍譯作原文涵蓋6種語言，文學類有兩部詩集入圍，非文學類的主題從哲學、建築到醫療，精彩呈現了台灣譯界豐富多元的現況。

雜誌類方面，兒童及少年雜誌類入圍作品圖文並茂、排版吸睛，涵蓋了科普新知、生活美學與跨領域素養，將生硬知識轉化為探索的樂趣；生活類入圍作品透過充滿溫度的文字與高質感攝影，將平凡的日常梳理成雋永文章；財經時事類入圍雜誌內容緊跟社會脈動、深具國際視野，為閱聽人準確呈現2025最切身議題；人文藝術類入圍作品搭配友善閱讀的設計與精彩攝影，讓閱讀充滿享受與知識。

學習類入圍雜誌成功示範文字與圖文編排的魅力，達到資訊的傳遞與學習的效果。數位出版類入圍作品匠心獨運，鎔鑄多媒體、大數據與人工智慧，開創數位敘事新風猷。

政府出版品類入圍作品帶領讀者看見台灣的複雜身世、困難歷史、多元地方及重層山海；融合頂尖設計美學與深度地方文史，展現了公私協作的合作成果；善用電子出版，內容兼顧深廣、近用與永續，議題親民，引人入勝。官方出版品的功能，已成為看見新發現的平台。

文化部表示，第50屆金鼎獎入圍作品展現了對人文、自然、國內外社會脈動等多面向的觀察與省思，反映台灣出版的自由多元，今年適逢金鼎獎第50屆，後續除了線上與線下共同推廣，讓獲選讀物能被更多讀者看見，並將舉行金鼎獎特展，呈現出版業最高榮耀獎項50年來的變遷，與台灣出版一路走來的足跡，相關資訊將陸續公布於金鼎獎官方網站與粉絲專頁。

文化部 金鼎獎 聯合文學

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