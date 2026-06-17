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監測屏鵝公路行道樹生態 林試所車載光達掃描建檔

中央社／ 台北17日電

政府先前推動的屏鵝公路種樹百里計畫，打造超過百里的綠色景觀。林業試驗所為掌握種樹百里的生態效益，透過車載光達掃描與數位建檔，建立屏鵝公路行道樹科學化的生長資料庫。

農業部今天發布新聞稿，林試所為掌握屏鵝公路「種樹百里2.0」計畫的長遠生態效益與綠美化成果，於前期研究中證實，車載光達在長距離行道樹監測具備極佳的精度與效率。

林試所說，為延續先前研發成果，今年度將進一步擴大研究規模，選定特定路段與重點樹種展開長達14公里的車載光達掃描，盼能透過數位建檔與持續性的追蹤分析，建立科學化的生長資料庫，精確掌握樹木在屏東環境下的生長速率與生物量增量，進而推估整體的碳吸存效益與動態變化趨勢。

林試所說，屏鵝公路是通往恆春半島與墾丁國家公園的交通主要幹道，種樹百里計畫，打造超過百公里的綠色景觀，不僅翻轉傳統道路的視覺體驗，並在生態層面發揮了串聯生物棲地、調節公路微氣候與促進碳吸存等多重效益，屏鵝公路的行道樹資產，其長期生長與健康狀況直接影響沿線的生態平衡與道路景觀的永續發展。

為了科學化掌握屏鵝公路行道樹的生長指標，林試所先前透過無人機光達、手持式光達及車載光達等多種感測技術進行綜合評估，確認各項技術的量測效能，結果證實車載光達最能勝任大規模的調查任務。

林試所的研究也顯示，車載光達於胸高直徑與樹高的量測精度以及實地調查結果具有高度一致性，符合研究精度要求，能精確還原樹木的3D空間結構，相較傳統人力調查，大幅提升效率，也免除同仁於公路上實地調查的危險，為後續的科學研究提供高品質、可量化基礎資訊。

林試所希望透這套監測模式，將詳盡的數位檔案轉化為屏鵝公路重要的綠色數位資產。另外，建置數位資產，未來更能延伸應用於公路防災、日常撫育決策及都市林健康預警，成為未來在面對氣候變遷時，制定綠色基礎設施調適策略的重要指引。

屏鵝公路 行道樹 林試所

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