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法鼓山關懷生命 拾荒慈善家趙文正獲個人獎

中央社／ 台北17日電

法鼓山人文基金會主辦2026「關懷生命獎」，今天公布獲獎名單，肝病防治學術基金會獲得「大願獎」，拾荒慈善家趙文正及消防英雄余泰運分別獲得個人獎，將於9月13日頒獎。

法鼓山人文社會基金會主辦2026年「關懷生命獎」，今年共有9個團體及個人獲選入圍，蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復擔任召集人，評審委員包括吳念真、曾燦金、張昌邦、陳武雄、陳維昭、陳藹玲、黃輝珍和法鼓山方丈和尚果暉法師，透過今天決審會議選出獲獎者。

根據資料，「財團法人肝病防治學術基金會」今年獲得團體「大願獎」，個人獎「慈悲獎」則由拾荒慈善家之稱的趙文正獲獎，「智慧獎」得主則是消防英雄余泰運。

法鼓山表示，肝病防治學術基金會將醫療不只是限定在醫院裡等待病人，而是主動走向人群，20多年來把醫療與希望送到最需要的地方，獲得評審的青睞奪得大願獎。

個人獎部分，慈悲獎得主趙文正靠著拾荒涓滴積累行善的力量，將善心轉化為對貧困學子的大愛，而余泰運走過高雄氣爆傷害，忍受復健苦痛又重新回到第一線救災的外勤消防工作，他身上的疤痕不再是困惑與迷惘，而是他守護眾多生命的「勳章」，獲得智慧獎殊榮實至名歸。

錢復表示，每位入圍者的善心善行都非常感人，足以為社會的典範，要從中選出獲獎者，評審過程頗感掙扎。

果暉法師則說，入圍的個人和團體都非常優秀，展現出的生命力和奉獻力深具啟發性，也充分實踐了法鼓山創辦人聖嚴法師倡導的「四它」（面對它、接受它、處理它、放下它）的精神。

關懷生命獎頒獎典禮暨論壇活動將於9月13日下午1時30分在中油國光廳舉行，歡迎民眾共襄盛舉，為這些默默耕耘付出的貢獻者喝采。

生命 吳念真

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