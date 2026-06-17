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畢業典禮變身文化戰舞場 台東校長帶頭震撼「報戰功」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣錦屏國小畢業典禮上，校長黃俊瑋與師生、家長共同參與布農族「報戰功」展演，現場氣氛熱烈。圖／讀者提供
台東縣錦屏國小畢業典禮上，校長黃俊瑋與師生、家長共同參與布農族「報戰功」展演，現場氣氛熱烈。圖／讀者提供

台東縣海端鄉錦屏國小今天畢業典禮，今年最大亮點，毫無疑問就是校長黃俊瑋親自上場「報戰功」，把整場氣氛推向高潮。

位於海端鄉的錦屏國民小學畢業典禮上，最受矚目的橋段，是非原民的黃俊瑋放下典禮主持角色，直接走進隊伍之中，與學生、家長及教師一同參與布農族傳統文化「報戰功」展演。

節奏起落之間，黃俊瑋不僅跟上族語吟唱與動作，更與孩子們緊密呼應，整段演出一氣呵成。身為非原住民族的漢人校長，卻能自然融入文化儀式，展現高度學習意願與參與感，也讓現場家長與族人紛紛報以熱烈掌聲。

家長會長達亥直言，看到校長親自投入「報戰功」，一起唱、一起動作、一起完成整段儀式，讓人感受到他對部落文化的尊重與用心，「這不是做表面，而是真的融入」。

這段由校長領軍的「報戰功」演出，也成為今年畢業典禮最鮮明的記憶點，在歌聲與族語節奏中，為畢業生留下兼具文化深度與情感溫度的告別時刻。

畢業典禮 台東 布農族

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