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謝國樑表揚405位金鷹獎畢業生 她為母遺願從小學補校誓念完大學

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天表揚全市市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共405位「市長金鷹獎」畢業生。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天表揚全市市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共405位「市長金鷹獎」畢業生。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天表揚市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共405位「市長金鷹獎」畢業生，勉勵勇敢追夢展翅高飛。深澳國小補校畢業生黎萌禕是越南籍外配，幼年雙親相繼過世，她一邊做成衣手工、一邊照顧弟弟，嫁到台灣後找到第二個家，從國小補校念起，誓要完成當初母親「上大學」的遺願。

金鷹獎以基隆市鳥黑鳶為意象，期許能鷹揚長空、翱翔萬里。謝國樑致詞表示，獲金鷹獎是莫大的殊榮，這不僅是學生的驕傲，更是全家人的驕傲。他透露自己從小到大一直很羨慕這個獎項但無緣獲得，今天能親自為優秀學子頒獎，也算是圓了自己的夢想。

謝國樑說，面對少子化的挑戰，市府投注更多教育資源，持續在各項教育議題上努力，除推動不只免費且更加美味的營養午餐，也會致力於讓AI教育更貼近社會需求。

深澳國小補校畢業生黎萌禕努力求學之路，勤奮令人動容，她童年在越南長大，11歲時雙親相繼過世，國中畢業後便一邊做成衣手工、一邊照顧弟弟。2017年嫁到台灣後，盡管需要兼顧餐廳工作與家庭，她與先生始終樂觀面對。

黎萌禕說，台灣是她的第二個家，她念書最大的動力，就是希望能快樂地完成當初母親期盼她「上大學、多讀書」的遺願。

安樂國小的鄭緯杰積極樂觀及熱心助人精神受到肯定，他在體育比賽有傑出表現，於2026年慧行盃全國身心障礙游泳錦標賽中，榮獲25公尺自由式及25公尺蝶式雙料第三名。

成功國中林廷翰能文能武，曾獲基隆市社會領域知識達人比賽優等、環境知識競賽第六名，在2023年「慈濟PaGamO國際盃全球賽」中勇奪第三名。他不僅順利通過英檢初級，更擁有跆拳道黑帶一段的實力，也展見爵士鼓與鋼琴等音樂才藝。

基隆市長謝國樑今天表揚全市市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共405位「市長金鷹獎」畢業生。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天表揚全市市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共405位「市長金鷹獎」畢業生。圖／基隆市政府提供

安樂國小的鄭緯杰積極樂觀及熱心助人精神受到肯定。圖／基隆市政府提供
安樂國小的鄭緯杰積極樂觀及熱心助人精神受到肯定。圖／基隆市政府提供

成功國中林廷翰能文能武，曾獲基隆市社會領域知識達人比賽優等。圖／基隆市政府提供
成功國中林廷翰能文能武，曾獲基隆市社會領域知識達人比賽優等。圖／基隆市政府提供

深澳國小補校畢業生黎萌禕，努力求學之路令人動容。圖／基隆市政府提供
深澳國小補校畢業生黎萌禕，努力求學之路令人動容。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天表揚全市市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共405位「市長金鷹獎」畢業生。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天表揚全市市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共405位「市長金鷹獎」畢業生。圖／基隆市政府提供

謝國樑 基隆 大學

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