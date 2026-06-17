身體藝術節7月花蓮登場 李遠期許為孩子帶來歡笑

「2026身體藝術節」將於7月登場，文化部長李遠期許這個活動能成為在地定目劇，不只為台灣的孩子帶來歡笑，也為全世界的小孩帶來歡笑。

李遠今天出席「身體藝術節」宣告記者會，他回憶去年親赴現場、在泥濘的馬戲棚中看見每一張表演者面孔的感動，「每一張臉都像個明星，都可以變成IP」。

李遠特別提及去年花蓮光復鄉受災後，文化部持續思索能為花蓮做什麼，他表示，文化部雖然無法直接救災，但可以扮演一個安慰者，今年藉由「身體藝術節」進駐花蓮，也是文化部對花蓮持續陪伴的具體行動。

在政策布局上，李遠說明文化部多年來以3個層級扶植表演團隊，分別為品牌團隊、Taiwan Top（TT團隊）與地方團隊，並視各層級給予不同資源。他對此次「身體藝術節」廣邀各層級團隊共同參與一事深感欣慰。

李遠指出，「不管是品牌、不管是Taiwan Top、也不管是地方團隊，我都希望他們能夠結盟」。他也呼籲企業透過ESG贊助機制固定支持藝術團隊，「希望ESG能夠發動一些企業固定支持某些團隊，而且每年每年越出越多」。

李遠進一步透露，文化部今年推出「TAIWANder國際藝術節慶」，鼓勵台灣團隊從年初到年尾與國際團隊合作合資，政府給予較高經費支持，希望在嘉義、台南、高雄等地，各培育出一個具備辦理國際展會能力的在地藝術節。