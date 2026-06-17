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「臺灣漫遊錄」各國版本加印 美國版指定台灣印刷

中央社／ 台北17日電

臺灣漫遊錄」獲「國際布克獎」後，各國版本持續加印中，美國方面直接指定由台灣印製，而且萬本起跳，版權經紀人譚光磊表示，這不只是一紙訂單，更是「地緣政治與文化認同交匯的結果」。

「臺灣漫遊錄」得獎後不只中文版瘋狂加印多達10萬本，美、英、日等多國譯本同樣供不應求，其中美國版歷經3次再刷、每次1萬本，最後決定第4次的1萬本交由台灣「紅藍彩藝印刷股份有限公司（紅藍印刷）」印製。

譚光磊接受中央社訪問表示，「過去歐美圖書海外印刷重鎮是中國，鮮少在台灣印製，美國的行動更顯意義重大」。

這次美國版由台灣印製，正是由譚光磊居中牽線。譚光磊表示，「臺灣漫遊錄」美國版由灰狼出版社（Graywolf Press）出版，發行委託麥克米倫出版公司（Macmillan），麥克米倫公司內部評估台灣訂單時，發現訂購量龐大，便輾轉透過熟悉台灣市場的同事進行了解，並與譚光磊聯繫，他引介了有接國際單的紅藍印刷。

譚光磊表示，過去國際出版品長期以中國為主要承製地，這次情況卻不同，一方面地緣政治因素，出版商不可能選擇在中國印製，另一方面「臺灣漫遊錄」本身講的就是台灣，「在台灣印製變得好像是很理所當然的做法」，種種因素疊加，「讓台灣印刷廠首度在國際書市取得一席之地」。

美國麥克米倫出版公司國際業務部開放市場（OpenMarkets）經理丁玹以書面回覆中央社記者表示，決定在亞洲印製本書的理由，除了台灣市場龐大的需求之外，也是因為相信台灣讀者及通路都會樂於擁有印著「台灣印刷」字樣的書籍，出版商（Graywolf Press）也非常支持這個想法。

丁玹表示，「我們希望透過在台灣本地印刷，大幅縮短書籍送達讀者手中的時間。本書已榮獲多項殊榮，我們希望保持這樣強勁的氣勢，進一步擴大讀者群。這無疑也為未來更多書籍在台灣印刷打開了大門」。

紅藍印刷董事長陳世芳接受中央社訪問表示，過去「紅藍」接國外訂單，本數最高可達百萬本，近年出版狀況沒這麼好，國內方面印5百、1千成為常態，這次「臺灣漫遊錄」美國版印1萬本算是十分難得，「我們會盡力做好」。

臺灣漫遊錄 美國 經紀人

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