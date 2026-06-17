洪申翰率團訪歐盟職安局 強化台歐勞動權益合作
深化台灣與歐盟在勞動權益及職安衛生領域實質合作，勞動部長洪申翰率領職安團隊拜會歐盟職業安全衛生局，並共同主持臺歐盟職業安全衛生合作會議，開啟新合作里程碑。
勞動部今天發布新聞稿指出，洪申翰在當地時間15日親自率領職業安全衛生署團隊，遠赴西班牙畢爾包拜會歐盟職業安全衛生局（EU-OSHA），並與歐盟職業安全衛生局局長柯布恩（William COCKBURN）共同主持「第五屆臺歐盟職業安全衛生合作會議」。
勞動部表示，這次會議聚焦全球職場共同面臨的兩項重要議題，包含「氣候變遷對職業安全衛生的影響」及「職業事故與健康問題後之復健與重返工作整合性架構」，雙方代表透過深入交流與經驗分享，達成多項具體共識，展現共同打造安全、健康工作環境的決心。
其中，在「氣候變遷與職場健康」議題方面，台灣分享高氣溫戶外作業熱危害預防規範、專案檢查及多元宣導策略，並運用「數位行動資訊網」等科技工具，協助事業單位落實熱危害預防管理。
歐盟職業安全衛生局則介紹有關氣候變遷引起職安衛風險的種類、高風險行業與職務、特定弱勢群體及個人脆弱因素等，並提供OiRA工具協助中小企業實施風險評估，熱危害預防關鍵行動及歐盟未來關注重點。
洪申翰表示，歐盟職業安全衛生局是勞動部在職安衛領域的最重要夥伴之一，台歐盟職業安全衛生合作會議迄今已辦理四屆，交流議題廣泛，包含平台經濟工作者保護、數位化、職場心理社風險及腦心血管疾病等，未來將聚焦氣候變遷及數位轉型等新興議題，盼台歐盟雙方持續透過深度對話互相學習，共同研議因應新興風險的職安衛政策，實質提升勞工福祉。
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