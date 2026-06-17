影／唐獎漢學獎公布 中國學者葛兆光獲獎

2026年唐獎第七屆漢學獎得主上午揭曉，由中國復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光獲得。唐獎教育基金會執行長陳振川表示，在如今全球多元化卻又衝突不斷的年代，漢學研究開啟文明對話，促進人們相互理解，當人們為了AI取代許多工作而徬徨時，人文素養中孕育的思辨智慧是人類無法取代的特質。

漢學獎召集人王德威指出，葛兆光擅長於中國古代思想學術專長，從早期的禪宗、道教和哲學思想史，到晚近「何為中國」的系列討論，均別具洞見，不僅在中國啟發深遠，更影響全球華文知識圈乃至日、韓、北美、歐洲學界。

唐獎第七屆「漢學獎」得獎人公布記者會上午舉行，唐獎教育基金會執行長陳振川（左起）、漢學獎召集人王德威、中研院中國文哲研究所研究員胡曉真、中研院院士黃樹民出席。記者曾原信／攝影