聽新聞
0:00 / 0:00
影／唐獎漢學獎公布 中國學者葛兆光獲獎
2026年唐獎第七屆漢學獎得主上午揭曉，由中國復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光獲得。唐獎教育基金會執行長陳振川表示，在如今全球多元化卻又衝突不斷的年代，漢學研究開啟文明對話，促進人們相互理解，當人們為了AI取代許多工作而徬徨時，人文素養中孕育的思辨智慧是人類無法取代的特質。
漢學獎召集人王德威指出，葛兆光擅長於中國古代思想學術專長，從早期的禪宗、道教和哲學思想史，到晚近「何為中國」的系列討論，均別具洞見，不僅在中國啟發深遠，更影響全球華文知識圈乃至日、韓、北美、歐洲學界。
【編輯推薦】
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。