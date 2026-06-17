校園電子煙風險升高 立委呼籲查來源、斷通路

已故潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑，少年時性格火爆，讓他浪子回頭的是他的「恩師」王金平，尹還曾當眾下跪，感念王金平過去教誨，教育最美的樣子莫過於此。但現在教師如同驚弓之鳥，深怕被投訴進校事會議調查，不敢管教，不敢雞婆，「尹衍樑遇見王金平」的佳話，在這個世代恐成絕響。

2026-06-17 11:30