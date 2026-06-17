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校園電子煙風險升高 立委呼籲查來源、斷通路
立委蔡春綢上午舉行「別讓電子煙與不明煙彈流入國中小校園」記者會，近年電子煙、加熱菸及不明煙彈進入校園情形，引發家長對兒少健康、校園安全及源頭通路治理之高度憂慮，家長陳情校園電子煙風險升高，要求中央與地方建立通報、輔導與溯源機制，立委蔡春綢主張查來源、斷通路、接住孩子。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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