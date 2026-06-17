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校園電子煙風險升高 立委呼籲查來源、斷通路

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立委蔡春綢（中）上午舉行「別讓電子煙與不明煙彈流入國中小校園」記者會，要求中央與地方建立通報、輔導與溯源機制，立委蔡春綢委員主張查來源、斷通路、接住孩子。記者曾吉松／攝影
立委蔡春綢（中）上午舉行「別讓電子煙與不明煙彈流入國中小校園」記者會，要求中央與地方建立通報、輔導與溯源機制，立委蔡春綢委員主張查來源、斷通路、接住孩子。記者曾吉松／攝影

立委蔡春綢上午舉行「別讓電子煙與不明煙彈流入國中小校園」記者會，近年電子煙、加熱菸及不明煙彈進入校園情形，引發家長對兒少健康、校園安全及源頭通路治理之高度憂慮，家長陳情校園電子煙風險升高，要求中央與地方建立通報、輔導與溯源機制，立委蔡春綢主張查來源、斷通路、接住孩子。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

立委蔡春綢（中）上午舉行「別讓電子煙與不明煙彈流入國中小校園」記者會，要求中央與地方建立通報、輔導與溯源機制，立委蔡春綢委員主張查來源、斷通路、接住孩子。記者曾吉松／攝影
立委蔡春綢（中）上午舉行「別讓電子煙與不明煙彈流入國中小校園」記者會，要求中央與地方建立通報、輔導與溯源機制，立委蔡春綢委員主張查來源、斷通路、接住孩子。記者曾吉松／攝影

校園 電子煙

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