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台助史瓦帝尼婦女節目感人 復興電台首獲葛蕾西獎

中央社／ 紐約16日專電

復興廣播電台節目「她們熠熠閃亮：史瓦帝尼婦女微型企業計畫之光」獲得第51屆「葛蕾西獎」（Gracie Awards）非英語類節目獎，主持人陳慈銘與台長李淑蕙今天出席在紐約舉行的頒獎儀式，讓世界聽見台灣。

表彰廣播、電視及數位媒體女性創作的「葛蕾西獎」由美國女性媒體聯盟基金會（Alliance for Womenin Media Foundation，AWM）設立，1975年起，每年透過各獎項鼓勵女性媒體工作者為女性創作，或製作關於女性的節目，同時關注在媒體及數位領域表現傑出的女性。

復興廣播電台「台北與世界對話」節目去年10月播出的「她們熠熠閃亮：史瓦帝尼婦女微型企業計畫之光」，取材自外交部國際合作發展基金會在友邦史瓦帝尼推動婦女微型企業輔導計畫，當地女性因此改變人生的故事，節目擊敗競爭者獲得非英語類節目獎，這是復興電台首度獲得重要國際獎項。

節目主持人陳慈銘與復興廣播電台台長李淑蕙今天出席在紐約舉行的頒獎儀式，期間與國際媒體人交流，分享女性媒體創作的經驗及挑戰。

陳慈銘在駐紐約台北文化中心舉行的記者會表示，媒體就是讓人感動，台灣發展後有實力去幫助人。主持「台北與世界對話」14年，訪問對象以國際交流為主，包括國際如何進入台灣，台灣如何以軟實力幫助世界。

她說，前年看到史瓦帝尼婦女得到幫助並學習的新聞，馬上想到台灣歷史，60年前台灣經濟不好是這樣爬起來的，今天中華民國可以幫助世界有其道理，是教育、關懷、援助。

陳慈銘指出，當地女性種火龍果和養雞賺了錢，有收入後，先生可以幫忙，鄰居也可到果園工作，改變了社區，但史瓦帝尼行銷網路必須強化，政府也更重視。

李淑蕙表示，希望能發揮台灣文化底蘊，也希望用聲音介紹國際合作及在友邦積極發展的實力，讓世界看見、聽見台灣。

她說，節目中的受訪者英文不流暢，同時須長途聯繫，需克服時間與技術，能做的就盡量做，克服應該克服的困難。

李淑蕙強調，台灣社會讓女性只要奉獻努力就有機會展現能力、獲得地位，參加葛蕾西獎看見女性為女性題材，發現並解決問題，好的結果與待解決的都透過媒體表現。女性在媒體中有一定分量，得到肯定非常高興。

紐約 英語 史瓦帝尼

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