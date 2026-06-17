「鐵拳教育」曝求救訊號！律師指台韓教育現場地獄化 3件事必須做

韓劇「鐵拳教育」成為話題，律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，這部影集爆紅的背後，投射出的正是那早已面臨崩壞、讓基層教師無力動彈的真實台灣校園。

最近社群上最火熱的話題，莫過於爆紅的影集「鐵拳教育」。王至德說，劇中主角面對氣焰囂張的校園霸凌者、蠻不講理的怪獸家長，動輒以不妥協的強硬姿態、甚至是充滿戲劇張力的「鐵拳」直球對決，將失控的校園秩序瞬間導回正軌。網友瘋傳各種經典片段，這股集體高潮的背後，隱藏著一個令人揪心的反諷：我們在虛構的戲劇裡笑得有多痛快，就反映出我們在現實的教育現場有多強烈的集體焦慮。

為什麼一部充滿極端管教方式的影集能引發如此大的共鳴？王至德表示，因為它滿足了社會大眾對「校園正義」的道德渴望。在劇中，惡人總有惡報，主角背後彷彿有寫好的劇本和主角光環罩著，不管手段再怎麼激進，最終都能迎來大快人心的結局。但在現實的教育現場，故事往往只有骨感與無力。

王至德表示，當前的基層教師，面對課堂上情緒失控、甚至對親師口出惡言甚至動手的行為偏差學生，既不能罰站、不能言詞訓誡，更不敢有任何肢體接觸。動輒得咎的制度枷鎖，讓許多老師在面對衝突時，唯一的管教武器竟然只剩下拿起手機錄影、錄音來自保。螢幕裡的鐵拳令人血脈賁張，螢幕外的老師卻只能在講台上噤若寒蟬地演起謝神戲。

什麼是謝神戲？王至德表示，就是在廟口演給神明看的野台戲，台下有沒有人認真看不重要，重點是要把戲演完就可以領錢了，是的，現在愈來愈多老師就是在演謝神戲，台下吵鬧就意思意思制止一下，然後就自顧自地上課，走廊上看到同學間疑似霸凌的行為，或是裝作沒看到快點走開，或是假意問一下有沒有在欺負人（當下被欺負的同學鮮少敢開口求救），然後就快步走開。裝瞎、裝傻、裝聾、裝啞，努力演好自己的謝神戲，這樣才能平安到退休。

「被繳械的老師與消失的界線」，王至德表示，大家開始懷念「嚴管勤教」，並不是真的希望回到過去威權、暴力的時代，而是因為現代校園的「界線」已經徹底瓦解。

他說，第一，制度與權力的嚴重失衡。在過度強調學生權利與個體自由的巨輪下，教師合理的管教權被無限限縮。現行的輔導管教辦法名義上給了老師輔導的責任，卻在實務執行上剝奪了相應的工具。老師只要稍微語氣嚴厲、拍桌警示，隔天可能就會面臨「不當管教」的投訴與綿延不絕的行政調查。當制度不再成為後盾，維持秩序的人反而成了高風險職業。

第二，親師關係的「消費糾紛化」。王至德表示，過去的家長與學校是「教養的合夥人」，現代的親師關係卻愈來愈像「消費糾紛的對手」。部分家長將家庭教育的責任全面轉嫁給學校，卻對學校的合理管教採取刺蝟式的過度防衛。當「我花錢、我尊貴」的消費者心態滲透進校園，教師的專業尊嚴便蕩然無存。

王至德表示，第三，基層教師的「安全退守」。當多做多錯、少做少錯成為校園生存的潛規則，最終的結果就是教師群體的集體「冷漠化」。許多滿懷熱忱的老師被現實磨光了銳氣，最終只能無奈地選擇演起謝神戲，只要學生在校內不出大事、安全放學就好，至於品格、道德與行為偏差，誰還敢管？這才是教育現場最深沉的崩壞。

「我們不需要鐵拳，我們需要的是制度的防彈衣」，他說，從高雄小學老師事件，到小六生的離譜行徑，再到社會大眾對於鐵拳教育的狂歡，可以看得出來台灣與韓國一樣面臨教育現場的地獄化。理性而言，大家都知道戲劇終究是戲劇。現實世界裡沒有編劇能幫忙收拾善後，盲目走回威權體制或引進暴力管教，只會複製更多的暴力，摧毀孩子脆弱的心理安全感，絕對不是解藥。

但我們必須看見這部影集所釋放出的求救訊號。

王至德表示，要拯救面臨崩壞的教育現場，政府、社會與家長應該給予老師的不是「鐵拳」，而是合理的管教底線與「制度的防彈衣」。

第一，畫出明確的行為紅線： 學校必須有不容挑戰的紀律底線，當學生行為踰矩、侵害他人受教權與人身安全時，必須有立即且有效的隔離或懲戒機制。 第二，行政與法律的實質後盾： 當教師面臨惡意投訴或不理性的法律威脅時，學校與教育局處應站在第一線提供法律與心理支援，而不是先逼老師寫檢討報告。 第三，家庭教育的責任回歸： 家長必須認清，學校是學習與團體生活的地方，而不是幫不成熟的教養全面埋單的托育所。

王至德表示，「鐵拳教育」在社群上的狂歡，是對現實教育困境的一記警鐘。我們不需要神化一個靠暴力維持秩序的英雄，但我們必須還給現實中默默耕耘的基層教師應有的尊嚴。教育需要的從來不是讓人恐懼的「鐵拳」，而是一雙被體制好好撐住、能夠堅定畫出界線、並溫柔指引方向的雙手。

不過，王至德表示，需要行為偏差的學生、失格家長的存在不代表不適任教師就可以被忽視，如何在防止不適任教師的同時，又能為盡責的老師擋下如影集般瘋狂的惡意攻擊？這個天平的兩端如何平衡，絕對是我們必須繼續思考的難題。