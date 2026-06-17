【專家之眼】「鐵拳教育」引回響 期待「校園包青天」？
韓劇「鐵拳教育」最近爆紅，社群網站到處都有人在討論劇情，分享金句，連立法委員都拿這部戲來質詢教育部；言下之意，如果沒看就是不關心教育。
明明是韓國的故事，怎麼就變成台灣教育的題材了？因為戲裡演出的韓國教育問題，竟與台灣高度相似。尤其近年來，教師們飽受學生及家長濫訴之苦，教育熱忱被一點一點摧毀；有的選擇離職、有的罹患憂鬱症，甚至走上絕路。
就像第五集，一名小學老師因不堪家長持續指手畫腳、騷擾與羞辱，導致顏面神經失調而企圖自殺。這個根據真人真事改編的故事，看得觀眾義憤填膺，但它可能每天都在校園上演著。只要遇到一個偏激的家長檢舉，學校就得召開校事會議調查；即使最後還了老師清白，卻已身心煎熬了數月，不但名譽受損，也無從索取精神賠償，或反控人家誣告、誹謗，對教師而言非常不公平。
劇本裡，這名老師在外力介入下重新站了起來，騷擾她的家長也吃了官司；故事原型的遭遇卻極為殘酷，老師自己結束了生命，始作俑者卻不必負法律責任。
劇中介入校園的外力，是一個名為「教育權保護局」的機關，直屬教育部，專門前往問題嚴重的學校，嚴懲頑劣的學生與作惡的老師，保護認真教學與學習的師生。它被賦予特權，專門矯治崩壞的教育體制，卻也飽受爭議。可想而知，這個機關在現實生活中很難存在。
有趣的是，觀眾們卻多半覺得「解氣」。這與30多年前台灣家喻戶曉的電視劇「包青天」，頗有異曲同工之妙；「包青天」雖是老戲新拍，依然大受歡迎，連進軍韓國也創下高收視率。
有專家分析，因為當時社會亂象多，民眾渴望出現「正義超人」來打擊犯罪，「鐵面無私」的包公恰恰符合這個形象。即使像「鍘美案」、「狸貓換太子」這些早已耳熟能詳的段子，戲迷們還是不厭其煩地一看再看，為的就是等著壞人得到報應、大快人心的那一刻。
「教育權保護局」猶如校園的包青天，專為實現校園正義而行動，因為校園裡發生了太多違逆倫常的事。民眾們看「鐵拳教育」很有感，可見大家對種種不合理的現象，早就難以忍受了。
如今，校園與社會施行的「法律」大不相同，後者對侵犯他人的行為，依案情輕重施以處罰；校園內卻因種種保護措施，難以遏止叛逆行為，反倒成了縱容惡行的溫床。另一方面，又因為祭出各種限制教師管教權的措施，使第一線教育工作者暴露在危險中，老師要捍衛自身權益，竟比校園外更為困難。
雖然我們不能期待出現一個「校園包青天」，但至少應該修正導致校園不公不義的法令，否則「良師興國」的師道傳統將一去不復返。
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