年編300億預算…藍委提補助私幼每月1.5萬 托盟：恐圖利私幼業者

立法院教育及文化委員會今舉辦「幼兒教育及照顧法」修法公聽會蒐整修法意見。托育及就業政策催生聯盟表示，多位國民黨立委提出修法文字，接受私立幼兒園服務者，每位幼兒每月補助不得低於1萬5000元，等同政府每年必須編列近300億預算，籲應審慎修法，勿讓百億教育預算圖利私幼業者。

托盟表示，立法院多位立委，包括徐巧芯、羅智強、王育敏、羅廷瑋等人，紛紛提出「幼兒教育及照顧法」修法文字，本周四也將於立法院教育及文化委員會開會修法，然而國民黨立委幾乎全都提出一模一樣的條文草案版本，修改第7條並加上文字，接受公立幼兒園、準公共幼兒園及非營利幼兒園服務者補助後，每月無須繳費；接受私立幼兒園服務者，每位幼兒每月補助不得低於1萬5000元。

托盟指出，目前我國4種幼兒園之中，公幼、非營利、準公共這3種，即將全都免費了；讀第4種私幼的家長，每個月也都將得到1萬5000元以上的補助，看似雨露均霑，實則政府每年須額外編列300億元的中央政府教育預算，吸收之後再集中輸送給私幼的神奇法門。

托盟說明，目前公幼、非營利、準公共這3種幼兒園，本來就接受政府高度補貼，所以已經非常低價，從家長的角度，小孩送托公幼、非營利、準公共幼兒園的費用，每個月分別是1000、2000、3000元，依目前公幼、非營利、準公共就讀人數37萬名幼兒，估計是1年增加100億元預算，然而私幼是自訂費用，依目前就讀私幼人數16萬名幼兒來算，意味著政府1年就必須編列近300億元預算。

托盟提醒，OECD於2025年出版的報告書「Reducing Inequalities by Investing in Early Childhood Education and Care」已明白指出，政府補助家長自行選擇私立托育，經各國政府實驗多年發現，往往因為價格難以控管，導致學費上漲、政府資金被業者吸收，家長不會完全受惠，設置公共托育服務才有利於政府控管品質，並維持公共支出的本來目的。

「價格是你在哄抬、利潤也是你在賺」，托盟說，自由市場上的業者沒有理由要求納稅人來養，本次修法究竟是照顧全體家長？還是圖利私幼產業？還望國民黨立委三思。