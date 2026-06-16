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校事會議存廢掀爭議 EdYouth籲先補齊4缺口：不應貿然廢除

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
校事會議制度引發的校園衝突與家長濫訴問題，令不少教師身心俱疲。示意圖／AI生成
校事會議制度引發的校園衝突與家長濫訴問題，令不少教師身心俱疲。示意圖／AI生成

立法院教育及文化委員會昨天召開教師解聘辦法及教師成績考核辦法公聽會，討論校事會議。EdYouth台灣一滴優教育協會表示，校事會議制度的設立初衷，在於保障學生受教權、維護校園安全，並建立不適任教師的處理機制。在尚未提出更完善的替代制度前，不應貿然廢除校事會議，因此提出四點訴求，包括學生應參與校事會議制度討論、教育部應確實健全保密責任的監督機制、建立由校外專責單位主責的第三方調查機制，以及強化家庭教育與親職教育。

EdYouth指出，校事會議作為處理教師疑涉體罰、霸凌、教學不力或其他不適任行為的重要機制，尤其自2024年《校園霸凌防治準則》修正後，教師對學生霸凌案件亦移由校事會議審議及調查。校事會議的運作方式與制度設計，本身即直接且密切影響學生權益。EdYouth呼籲，教育部及立法院在相關制度研議時，應納入學生、兒少代表及相關民間團體參與，以真正落實聯合國《兒童權利公約》（CRC）兒少表意權的精神。

EdYouth提到，過去有多起校園案件的檢舉人個資遭到外洩，舉例而言，某台北市高中球隊的學生陳情球隊的性平及霸凌案後，陳情內容在通報當日就被承辦人轉傳給該校體育組長，陳情學生因此遭到脅迫撤案，顯見學生隱私與安全尚未獲得完善保障。教育部既已於年初修法強化檢舉人、行為人及被害人之個資保護，更應確實健全主管機關監督機制，確保參與調查及審議的相關人員遵守保密義務，以維護學生安全及權益。

針對目前校事會議實務運作所面臨的行政負擔與公正性爭議，EdYouth建議建立第三方專責機制。具體而言，可由地方政府教育局處擔任主責機關，遴聘具備教育、法規或公共事務背景之民間及外部專家成立「調查委員會」，負責訪談當事人、蒐集資料並撰寫調查報告，以協助客觀釐清案情。如此不僅能減輕學校行政負擔，也有助於提升調查程序的客觀性與公信力。

針對昨天多位與會者提及家庭教育的重要性，EdYouth也認為，不應將家庭該負的教育責任持續「外包」給學校。然而，家庭教育中心長期資源匱乏，且服務方式侷限於定點宣導，以致未能有效深入社區。

此外，根據《家庭教育法》，教育部雖為主責機關，但教育部終身教育司長年編列相關預算偏低，且政策重心仍多聚焦於高齡教育及社區教育等領域。EdYouth呼籲教育部強化家庭教育中心資源，並結合社區巡迴推動，落實在地化家庭教育，使家庭教育能夠有效深入家庭與社區。

EdYouth表示，校事會議的討論在尚未提出更完善的替代制度前，不應貿然廢除校事會議，而應回到如何兼顧學生受教權、教師程序保障等核心價值。教育部應同步思考如何降低衝突與對立，並真正聽見來自學生、教師與家長的聲音，共同打造更完善且能保障各方權益的校園環境。

校園 教育部 霸凌

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