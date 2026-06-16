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「小事大辦、大事難了」校事會議成壓力源 高雄推第三方調處機制

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議會今天舉辦處理師生紛爭調和程序制度建構公聽會。記者郭韋綺／攝影
高雄市議會今天舉辦處理師生紛爭調和程序制度建構公聽會。記者郭韋綺／攝影

校事會議引發家長濫訴、加速親師間信任關係崩解，高雄近期因接連發生資深教師校園墜樓身亡、國小女教師疑不堪校事會議壓力身心受創送醫事件，引發社會關注，在各界檢討聲浪下，高雄市議會今天舉辦處理師生紛爭調和程序制度建構公聽會，教育局宣布已完成第三方公正調和機制指引，未來在案件進入正式調查前，先透過溝通化解爭議，可望成為全台首個在校事會議前導入第三方協調制度的縣市。

校事會議原本是為處理不適任教師設立，近年逐漸演變成校園爭議處理的主要管道，從親師衝突、管教爭議到校園糾紛，都可能進入調查程序。

高雄市教師產業工會理事長何耿旭指出，許多案件在尚未充分溝通下便直接進入校事會議，導致檢舉、蒐證、訪談甚至司法訴訟接踵而來，親師生關係從原本的教育夥伴，逐漸走向互不信任與彼此防備。

他說到，第三方調處機制也是被近期教師墜樓事件所逼，期盼制度成立後，當親師生爭議發生時，可先由法律、教育、心理、輔導諮商等專業人員組成調解團隊，協助雙方對話、釐清誤會與修復關係。

根據教育局統計，113年至115年3月底共接獲261件檢舉案件，其中197件進入校事會議程序，受理率約75.5%，受理比例不低，讓許多教師長期處於擔心遭檢舉的壓力中，教育現場逐漸形成「少管少錯」的防禦性教學。

公聽會中，高雄師範大學教授劉廷揚指出，近年第一線教師出現自傷、早退等警訊，可見制度對教師造成的心理壓力不容忽視，近期高雄接連發生資深教師墜樓身亡，以及國小女教師捲入校事會議風暴後身心狀況惡化等事件，更讓外界重新檢視現行制度是否已偏離原始立法目的。

中山大學政經系教授張其祿直言，校事會議已出現「小事大辦、大事難了」現象，主張修法檢討，甚至廢除現行制度。

不過此次公聽會希望在現行制度下建立緩衝機制，避免所有爭議案件一開始就進入正式調查程序，包括教師團體、校長及家長協會等呼籲由第三方公正單位介入協調成為最大共識。

高雄市小學校長協會理事長姜正明坦言，親師生發生爭議時，若有學校主導辦理，無論如何都可能引發質疑，兩面不討好，不僅增加校長壓力，也讓行政耗費大量心力處理調查程序，這也是行政大逃亡的原因之一。

高市教育局副局長吳文靜回應，教育局已召開多場會議，並完成第三方協調機制指引研擬，未來將以「溝通先行」為原則，在校事會議啟動前提供對話平台，協助修復親師生關係，減少不必要的衝突與調查案件。

吳文靜強調，第三方調和機制不會取代校事會議，也不影響家長依法提出申訴、檢舉的權利，而是希望透過前端協調降低對立，讓校事會議回歸重大案件與專業審查功能。

倘若順利推動，高雄將成為全台首個建立校園爭議第三方調和制度的縣市，為長期陷入緊張的校園關係尋求解套。

高雄市教師產業工會理事長何耿旭。記者郭韋綺／攝影
高雄市教師產業工會理事長何耿旭。記者郭韋綺／攝影

中山大學政經系教授張其祿。記者郭韋綺／攝影
中山大學政經系教授張其祿。記者郭韋綺／攝影

高雄市議會今天舉辦處理師生紛爭調和程序制度建構公聽會。記者郭韋綺／攝影
高雄市議會今天舉辦處理師生紛爭調和程序制度建構公聽會。記者郭韋綺／攝影

高雄 校園 教育局

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