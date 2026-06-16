琉球國中前校長涉霸凌遭解職…代理教師工會肯定 籲重新檢視這案件

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔涉職場霸凌，監察院今天表示，在去年底提出糾舉案後，屏東縣政府經調查認定蘇傳桔行為失當，已於今年5月19日起確定解除其校長職務。全國代理暨代課教師產業工會發聲明肯定，認為此案為校園職場安全與教師權益保障的重要案例，並呼籲嘉義市政府依制度檢視代理教師輕生案相關責任。

工會指出，屏東縣琉球國中代理教師2020年疑因過勞猝死，2024年經高雄高等行政法院判決認定與工作負荷具高度關聯，要求勞保局重新審查並完成職災認定。2025年監察院通過相關糾舉案，認定時任校長涉未善盡雇主保護義務並涉及不當管理情形。2026年外部調查小組完成調查報告，認定其涉及違反職業安全相關規範並構成職場管理失當，屏東縣校長事件審議會經兩次會議後進行表決，以超過三分之二門檻決議解除其校長職務，屏東縣政府於今年5月正式完成相關處分程序。

工會表示，此案歷經長達6年司法訴訟流程、監察院調查與審議，最終由地方政府依調查結果完成相關人事處置，此結果有助落實校園職場安全與教師權益保障。

工會回顧2021年，嘉義市某國小代理教師疑因職場壓力輕生，事件引發社會關注。後續監察院調查指出相關校長涉有管理不當等情節，並提出糾正及彈劾意見，後續亦經懲戒法院作出相關判決。該案後續處理仍有待地方政府依制度進一步檢視，並呼籲嘉義市政府應依相關規定啟動後續調查與審議程序。

工會理事長黃湘仙表示，校園職場安全沒有局外人，校園職場安全與教師工作權益應獲保障，避免類似事件重演，並呼籲教育主管機關強化校園管理及申訴處理機制，以維護教育現場勞動環境及學生受教權益，唯有還給教師尊嚴、免於恐懼的勞動環境，才是真正對學生的好。