陸官102週年校慶 巴拉圭交換生盼藉經歷鼓勵追夢

陸軍官校今天舉辦102週年校慶，眾多官校生昂首齊步展現軍容。其中來自巴拉圭的交換學生卡貝拉說，盼藉自己的經歷，鼓勵更多在異國追夢的人，穿上軍服就需記得肩負的榮耀。

黃埔建軍暨陸軍官校建校102週年校慶活動上午在高雄鳳山舉行，以「承繼榮光，永續新猷」為主題，活動規劃閱兵分列及校慶典禮，彰顯軍官養成教育成果及黃埔精神傳承。活動由陸軍司令呂坤修主持，特別邀請傑出校友、歷任校長參與，更有高雄地方首長、民意代表、區里長、周邊學校校長及多位仕紳出席。

呂坤修致詞時表示，陸軍官校自民國13年創建於黃埔，先後遷校中國南京、成都，並於39年在鳳山復校，雖然歷經時代變遷與環境考驗，官校師生始終肩負軍官養成教育任務，堅守捍衛中華民國生存發展初衷。

呂坤修強調，隨著無人系統、人工智慧、網路攻防及精準打擊等新興領域快速發展，現代戰場型態持續轉變，軍官養成教育更須與時俱進，除精進戰訓本務與領導統御能力外，也積極培養科技素養、國際視野及整合決策能力；軍人不僅是一項職業，更是一種志業，期勉全體師生勇於承擔建軍備戰責任，適應未來戰場挑戰，守護國家安全。

來自巴拉圭的交換學生卡貝拉接受媒體聯訪指出，目前就讀陸軍官校資訊系4年級，因為高中時曾至美國進行文化交流，因此對於國際交換一直很有興趣。4年中，緊急醫療技術員（EMT）戰傷救護訓練令人印象深刻。

卡貝拉提到，透過高強度訓練，讓她學會如何在危急時刻快速評估傷患、執行急救，更體會到團隊合作的重要性，還在此課程中獲得第5名。此外，也曾擔任入伍訓練實習班長，協助入伍生適應軍事生活，進行武器操作等訓練，提升領導能力和中文溝通能力。

卡貝拉強調，希望能藉由自己的經歷，鼓勵更多一樣在異國勇敢追夢的人。穿上軍服，必須記得肩負的榮耀，抬頭挺胸，在人生舞台上發光發熱。

陸軍官校表示，面對時代變遷與新型態威脅，更應以歷史為鏡，延續英烈信念，忠於自身職責與使命，在戰訓本務、國土防衛及守護國人安全上持續精進，凝聚團結向心，為國家和平穩定與社會繁榮發展，奉獻堅定力量。