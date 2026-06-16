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「老師有薪水」不必送禮感謝？教職人員曝心聲：只求問心無愧

聯合新聞網／ 綜合報導
謝師卡示意圖。圖／AI生成
謝師卡示意圖。圖／AI生成

近日韓劇《鐵拳教育》正紅，也讓大眾更加正視現在的教學困境，老師與學生之間的權力分配、地位平衡、應對態度成為討論焦點。

一位老師在臉書社團「小一聯盟」發文表示，最近得知長輩覺得「老師也有領薪水」，對孩子的用心照顧是出於善心，面對老師只要尊重、口頭道謝就夠了，教師節和畢業沒必要送禮物給老師。

這讓原PO非常震驚，強調並不是要強迫學生或家長送禮，只是認為老師對孩子的付出不是理所當然，指出公立教師不論多麼認真用心，都不會加薪升遷，若只想拿錢辦事，根本不用花費心思設計活動、精進教學內容、編講義作業等，而擔任導師帶班的辛勞更不用說。其實只要充滿誠意的卡片、幾顆喉糖、畢業後的來訊問候，就足以讓老師們感到開心與感動。

許多教師同路人皆認為，不會要求學生或家長要額外感謝，只要自己做到「但求問心無愧」就好，「孩子跟家長如果有表達什麼，都是多的、賺到的。平常工作的成就感與安慰，是從孩子們的成長上獲得」、「這種事跟道德一樣，用來要求自己，而不是規範別人」、「我是老師，但不會想要家長送禮，平常有尊重老師即可」。

而家長也是教育中重要的一環，新北一名國小校長表示，家庭教育功能不足，讓老師在教學與管教之間陷入兩難。一名老師被學生多次抓傷，家長卻從未表達歉意；另有國小班導疑遭家長濫訴，多次接受調查，影響教學和其他學生權益等，新北市長侯友宜要求教育局加強親師生溝通平台，兼顧教師權益保障與學生適性發展。

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