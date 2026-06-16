涉霸凌遭屏東縣府拔校長職 琉球國中校長：公道自在人心

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔涉職場霸凌遭監察院通過糾舉不適任校長案，屏東縣府教育處調查後，認定蘇不適任校長職務，回任教師。蘇則說，職場霸凌案已委請律師提申訴，一切交由司法處理。

50歲蘇傳桔是琉球鄉人，琉球國中是他的母校，他擔任校長13年，首任在新埤國中6年，琉球國中為7年。對於不適任校長、回任教師，蘇傳桔說，天理恢恢公道自在人心，捍衛名譽，一切交由司法處理，職場霸凌部分依程序提申訴。他的專業科目是公民與童軍。

屏東縣琉球國中音樂科代理莊姓老師2021年過世，經高雄高等行政法院判決認定過勞身亡，後續有學校老師出庭作證校長蘇傳桔職場霸凌。

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔，涉有重大管理失當及違失，2025年12月11日通過監察委員葉大華、施錦芳委員所提糾舉案，同年12月22日公告糾舉該校蘇前校長後，屏東縣政府召開審議小組決議受理，認定職場霸凌成立，並將蘇傳桔調離現職。

縣府教育處表示，蘇傳桔涉不適任校長案，依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定辦理並審議完成，今年2026年5月19日起解校長職務，回任教師，支援體育發展中心到6月30日止。之後將派任其他學校教師。