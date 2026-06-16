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尋找台灣 2.0全球徵片 邀創作者說台灣故事

中央社／ 台北16日電

外交部今天宣布，將於7月舉辦「#FindingTAIWAN_2.0」全球徵片競賽，以Where We Connect為主題，鼓勵國內外創作者從民主、文化、科技等角度發掘台灣故事，並透過創意影音內容，向世界展現台灣與全球互動連結的多元面貌。

外交部召開例行記者會，國際傳播司長張秀禎表示，去年外交部首次舉辦「尋找台灣#FindingTAIWAN」全球徵片活動，獲得國內外創作者熱烈響應，共有來自20多個國家、超過280件作品參賽。透過不同文化背景創作者的視角與鏡頭，看見許多動人的台灣故事，也成功向國際社會展現台灣多元且充滿活力的面貌。

她說，為持續結合民間創意，以更多元的觀點向世界介紹台灣，今年將續辦「#FindingTAIWAN_2.0」全球徵片競賽，主題為Where We Connect，希望鼓勵創作者從民主、創新、文化、科技及人與人交流等不同面向，以自身觀察與創意視角，呈現台灣與世界相互連結的故事，讓國際社會從更多元的角度認識台灣。

她說，今年活動另一項亮點，是增設「光華特別獎」。「台灣光華雜誌」長年透過文字與影像向國際社會介紹台灣，累積豐富且珍貴的內容資產，今年迎來創刊50週年。這次活動特別歡迎創作者以「台灣光華雜誌」資料庫作為靈感來源，重新詮釋與再創作，讓珍貴的歷史影像與報導以新的形式再次被看見。

張秀禎說，「#FindingTAIWAN_2.0」全球徵片競賽活動辦法將於6月底前公告，7、8月徵件，9月底舉行頒獎典禮，外交部將於活動專屬網站公布詳細資訊，外交部官網及社群平台也將同步發布。誠摯邀請國內外影像創作者及關心台灣的人士踴躍參與，共同透過創意影音內容，從不同角度看見台灣，勾勒出更多元的台灣樣貌。

外交部

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