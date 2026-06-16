南韓首爾書展6月24日登場 李昂「殺夫」韓文版重新出版
韓國首爾書展24日將於首爾COEX展覽中心登場，作家李昂代表作「殺夫」曾於1991年推出韓文版，這次她將前往參展並見證新版上市。
根據文策院發布的新聞稿，「殺夫」將由韓國出版社Marco Polo重新出版，李昂將透過首爾書展與韓國讀者見面。
文策院董事長王時思表示，「臺灣漫遊錄」甫獲英國國際布克獎，顯示台灣強勁的出版量能逐漸獲得國際的肯定與關注。
王時思表示，台灣的故事力不只跨國界、也跨媒介，韓國作為文策院重點發展的市場之一，從影視、出版、戲劇、音樂等領域進行全方位布局，持續深化雙邊文化內容交流與產業合作。
王時思強調，「未來我們將持續以內容為核心，推動台灣故事在國際市場的多元轉譯與長期擴散，因此本次亦整合角色品牌參展，強化跨領域內容的連動與加乘效應。」
去年台灣受邀擔任首爾書展主題國，延續去年主題國聲勢，本屆台灣館集結55家出版社、160本出版品，規劃Books from Taiwan主題書區及品牌展示區。
參展作家陣容包括創作邁向30週年的繪本作家賴馬，以「一位女性殺人犯的素描」獲台北國際書展大獎的胡慕情；文策院也和國立台灣文學館合作，邀請李昂、陳慧、利格拉樂．阿𡠄、馬翊航4名作家參展。
除了文策院策劃台灣館之外，台北書展基金會也將規劃主題館，獨立出版聯盟則進駐國際獨立出版區。
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