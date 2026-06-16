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台中國家歌劇院夏日FUN時光 6齣國內外音樂劇演出

中央社／ 台北16日電

台中國家歌劇院「夏日放/FUN時光」已成音樂劇經典品牌，今年推出「勸世三姊妹」、「那一天，彩虹出現」等6齣國內外好戲，音樂劇傳奇教父桑坦代表作COMPANY則是台中獨家限定。

台中國家歌劇院今天發布新聞稿表示，音樂劇傳奇教父桑坦（Stephen Sondheim）的代表作COMPANY將為夏日系列揭開序幕，音樂劇探討愛情、婚姻、承諾與孤獨，直視都會生活中「渴望連結卻害怕束縛」的情感狀態。這次將由日本名導演宮本亞門執導，集結台港14名一線演員，限定在台中獨家演出4場。

風靡韓國的網漫改編音樂劇「如蝶翩翩」也將首度來台，由韓國首爾藝術團製作，講述70歲退休郵差沈德出與天才芭蕾少年李采祿的忘年友誼。

台灣包括現象級音樂劇「勸世三姊妹」凱旋回歸，再度秒殺。苗北藝文中心重磅之作、客家流行音樂劇「那一天，彩虹出現」由金牌導演梁志民與音樂總監陳國華聯手打造，郭子乾、官靈芝、倪安東主演，藉由苗栗公館出磺坑的礦業歷史，訴說一段尋找家族記憶與隔代親情的揪心故事。

深受年輕觀眾喜愛的嚎哮排演，將以其首部音樂劇「別叫我成功：藝術界歸來的兒子」重回歌劇院，以諧音哏與黑色幽默展現劇場人的自嘲與社會諷刺。駐館藝術家黃建豪的單人搖滾音樂劇「大話家」讀劇音樂會也以一人分飾多角的形式，結合搖滾樂與吟遊詩人敘事，探討藝術與政治的虛實交錯。

百老匯傳奇音樂劇COMPANY將於7月10日到12日演出，地點在大劇院。苗北客家流行音樂劇「那一天，彩虹出現」將於7月18日到19日演出，地點在中劇院。韓國音樂劇「如蝶翩翩」將於7月25日到7月26日演出，地點在中劇院。

歌劇院駐館藝術家黃建豪「大話家」讀劇音樂會將於8月1日在角落沙龍。嚎哮排演「別叫我成功：藝術界歸來的兒子」將於8月28日到8月30日，地點在中劇院。「勸世三姊妹」將於9月4日到9月6日在大劇院演出。

音樂劇 台中 韓國

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