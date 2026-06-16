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學生休太久必退化？網提比照歐美放「四季假」：超長暑假不合時宜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提議將寒暑假改成分為秋假、聖誕假期、春假與學期中短假的「四季假」，避免學生「退化」。圖／AI生成
一名網友提議將寒暑假改成分為秋假、聖誕假期、春假與學期中短假的「四季假」，避免學生「退化」。圖／AI生成

台灣學生假期分為寒假暑假。一名網友提議，將寒暑假改成分為秋假、聖誕假期、春假與學期中短假的「四季假」，並列舉改成四季假的數個好處，包含讓學生與家長適度休息、減緩學生「暑假退化」的情況、對台灣觀光業有利等等，吸引不少網友支持。但也有學校行政人員指出，四季假只會增加他們的工作量，在學校人力本就吃緊的情況下，並不適合在台灣實施。

一名網友在Threads發文，表示台灣應該要取消超長的暑假，改成比照歐美學校的「四季假」，比起一次放兩個月，把寒暑假的天數拆開分散到學期中間，才是明智之舉。他舉例，歐美的學校把假期分成秋假、聖誕假期、春假與學期中短假，每上課一段時間就能夠短暫休息，不是像台灣撐大半年才一次放超長假。

原PO指出四季假的好處，首先放短假對學生身心靈非常重要，比起長期高壓後放假，規律休息才更符合人類的運作方式；再者，台灣的暑假早就失去原本的意義，從前放長假是因為農業社會學生需要幫忙種田，但現在多數學生的暑假變成去補習班、玩手機、玩遊戲、甚至熬夜，家長要照顧孩子也很疲憊。

原PO進一步指出，學生在放長假時也很容易「暑假退化」，老師應該深有體會，暑假過後往往是班級最混亂的時間點，因為學生早就習慣熬夜、玩遊戲與缺乏規律了，開學還需要重新調整狀態，假如改成四季假，學生比較不會脫離日常，不至於完全退化。此外，四季假也對雙薪家庭比較友善，放假時間較短，家長不用花大錢將小孩送到補習班，也能更好安排工作、兼顧家庭活動。

增進台灣觀光業也是原PO提及的重點，他提到，每逢寒暑假大家都會擠在同一個時間旅遊，常常造成塞車、房價大漲、景點爆滿等情況，如果將假期分散，對觀光業的需求也能更加平均，民眾更能體會到更好的旅遊品質。原PO強調，「真正好的制度，不是讓人撐到爆」，而是讓學生能適度休息，畢竟台灣已經不是農業社會了，放假的制度也應該要隨時代更新。

此文一出，多數網友贊成原PO四季假的提議，有人指出，若能夠將暑假縮短成5到10天，讓老師也一起放假，便能讓大家在學期中有可以喘息的日子，老師也可以趁這段時間放鬆或出國，無論對學生、家長還是老師都有益處。

但也有孩子在美國的家長提到，今年美國的暑假是從5月23日放到8月3日，「沒有比較短」，不過仍然贊成學期中有短期休息的假期，但放假時仍然要有功課，否則就失去放短假的意義了；還有其他美國家長補充，暑假的確沒比較多，但他們二月會放一週、四月春假放一週、十一月感恩假再放一週，對雙薪家庭來說，孩子也都是在類似補習班的地方度過。

不過有學校行政人員不支持四季假，原因是他們必須趁學校放較長假期時，才能進行比較大的工程，例如維護校內設備。如果變成四季假，教室的維護就要從每年1次變成3次，老師備課也要變成3次，在台灣學校人力短缺的情況下，就要思考時程壓縮師生是否能調整得過來，並且還要考量後續效應。

南投醫院身心科主任陳致遠表示，面對連續假期之後的上班日或上課日，不論大人小孩，可能會出現情緒低落、憂鬱、精神不振及睡眠失調等狀況，建議家長開學前應多些陪伴，並協助孩子調整生活作息，避免熬夜，整理好新學期要使用的文具等用品，提前預告、規劃開學後的行程，安排適當的運動緩解焦慮。

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