補助救少子化？幼教團體：關鍵在托育品質

年輕人不敢生、不敢養，未必只是經濟壓力問題，幼教團體指出，政府近年持續提高育兒補助、擴大公共化與準公共化幼兒園，但若托育品質未同步提升，家長仍會擔心孩子安全與照顧品質，恐難提高生育意願。

全國幼教產業工會理事王雅玲表示，少子化不能只用「錢不夠」來解釋。不少年輕人經濟條件不差卻還是不生，關鍵在於擔心孩子無法在安全、友善且有品質的環境中長大。

王雅玲指出，政府推動擴大公共化時，不能只追求量的增加，更應兼顧照顧品質。良好的托育環境，首要條件是現場人員必須具備合格資格，不能因為缺工就退而求其次，讓非專業人員進入幼教現場。她質疑，若業者長期找不到合格人力，政府更應檢討薪資、勞動條件與專業支持，而不是讓補助制度成為「劣幣驅逐良幣」的幫凶。

全國教保產業工會理事簡瑞連也表示，許多幼教老師反映，台灣托育體系最大的問題之一，是過度商品化與市場化。政府大撒幣不但未必能改善員工與教保人員處境，也未讓真正缺乏幼兒園的鄉鎮受益。

她認為，政府不應繼續以提高補助作為主要政策方向，而應持續擴大社區公共化托育服務，讓家庭與社區能就近取得穩定、可負擔且有品質的照顧資源。同時，也應落實勞動檢查，改善幼教與托育人員的工作條件，讓人才願回流。