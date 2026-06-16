鼓勵生養 民團倡公私幼補助平權

育兒經濟壓力沉重，多個幼教與家長團體昨呼籲政府，應將幼兒園就學補助明定於幼照法，讓養小孩更有保障，且就讀公共化幼兒園每月免繳費，就讀私立幼兒園者，每個月應至少補助一萬五千元，讓年輕人敢生、敢養，多名藍白立委也提出相關修正草案待排審。

立法院教育及文化委員會昨天召開幼兒教育及照顧法修法公聽會，聚焦學前教育補助應平權、減輕家長育兒經濟壓力等。

根據幼教團體數據，在政府補助之下，幼兒就讀公共化幼兒園（公幼、非營利、準公共），每月約補助一萬五千元，家長每月繳費不超過三千元，低收、中低收入家庭子女免費。自行照顧或就讀私幼者，第一胎每月發給五千元、第二胎六千元、第三胎以上七千元。

中華民國幼教聯合總會長葉若蕎表示，全國有十二到十五萬名幼兒就讀私幼，對比就讀公共化幼兒園的孩子，補助每月短少約一萬元。台灣應該逐步提高育兒津貼，縮小不同體制的補助差距，並依據人口結構配置教育資源。

高雄市家長協會理事曾國楊表示，有些家長考慮就讀私幼比較貴，只好把孩子載到比較便宜但更遠的非營利幼兒園或者準公共就讀，無法就近送托。全國家長團體聯盟副理事長林淑玲表示，選擇公共化幼兒園補助更多，選擇私幼，卻沒有得到相同的補助與支持，這是補助不平等。

會中也探討到依地區需求採取補助機制。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣建議，可採類似英國依地區生活消費水準，在不同城市所提供的薪資有不同的加權補助措施，縮小「不同教保體系」間的補助差距。中華孕嬰童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，要鼓勵年輕人生小孩，相關補助勢必要提高。

葛如鈞、羅廷瑋等多名藍白立委表示，將相關主張納入幼兒教育及照顧法修法，並提出草案，目前仍待排審。教育部次長張廖萬堅表示，未來會聽取相關工會代表意見，至於補助機制，仍需要評估相關制度方案的可行性。