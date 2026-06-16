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全台首例！高科大2教授賣學位 貪汙罪重判

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導
高雄科技大學2名教授涉嫌向學生收錢找槍手代筆論文，並護航通過口考，各依違背職務收受賄賂罪重判7年、5年2月徒刑，均褫奪公權2年。圖／聯合報系資料照片
高雄科技大學2名教授涉嫌向學生收錢找槍手代筆論文，並護航通過口考，各依違背職務收受賄賂罪重判7年、5年2月徒刑，均褫奪公權2年。圖／聯合報系資料照片

高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男涉嫌向六名學生收錢找槍手代筆論文，並護航通過口考，橋頭地院昨宣判，王、唐各依違背職務收受賄賂罪重判七年、五年二月徒刑，均褫奪公權二年。這也是全台首件因「賣學位」被依貪汙論罪案例。

涉案學生部分，鄭姓博士生依交付賄賂罪判七月，緩刑三年，其餘五名碩士生則各判六月，緩刑二年，六人均應向公庫支付三萬至五萬元不等，且接受法治教育。全案可上訴。

高科大昨表示，王嘉男三月起停聘兩年，唐惠欽因另涉性平案去年四月解聘；論文部分，去年三月學生學位論文審議委員會認定六名學生論文涉及他人代寫，報請教育部核備撤銷畢業資格和學位。

王嘉男、唐惠欽均為高科大工業工程與管理學系專任教授，據調查，二○一九年起，兩人陸續向指導的碩、博士生收費，碩士十萬元、博士卅二萬元，學生付錢後，兩人再找越南籍學生代筆論文，並於口試時護航通過。

檢調偵辦三聯集團董座徐少東違反反滲透法案件，意外在涉案人手機中發現唐、王二人涉嫌兜售學位。檢調查出，唐、王兩人共有六名學生取得學位，鄭姓學生還是國內知名傳產集團董座，檢方認定，唐、王兩人構成違背職務收受賄賂罪嫌，六名碩博士生則觸犯交付賄賂罪嫌，八人皆起訴，

橋頭地院歷經近兩年審判，認定王嘉男找槍手替鄭姓、劉姓等五名碩博士生代筆論文，依違背職務收受賄賂罪共五罪，各處五年六月至五年十月不等徒刑，共應執行七年、褫奪公權二年，沒收六十五萬餘元犯罪所得。

唐惠欽則收取十萬元親自替蔡姓碩士生撰寫碩士論文，依違背職務收受賄賂罪判刑五年二月、褫奪公權二年，沒收十萬元犯罪所得。

貪汙 高雄科技大學 論文

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