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綠委籲改革校事會議 給老師離線權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
民進黨立委陳培瑜（右起）、林宜瑾、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤呼籲教育部應改革校事會議，完善教師支持系統。記者許正宏／攝影
民進黨立委陳培瑜（右起）、林宜瑾、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤呼籲教育部應改革校事會議，完善教師支持系統。記者許正宏／攝影

現行校事會議制度引發爭議，使第一線教師陷入巨大壓力。民進黨立委郭昱晴、伍麗華、吳思瑤、林宜瑾陳培瑜呼籲教育部應改革校事會議，減輕教師行政負擔並強化心理支持系統，並適度調整師生比、給教師「離線權」，保障師生權益。

郭昱晴表示，目前校事會議案件已從原本的百分之八十二下降到百分之廿二，但壓力依舊存在；目前教師支持體系有四大缺失，當教師面對調查時，缺乏法律協助、缺乏調查過程中的知情權、缺乏教學資源、缺乏心理支持，教育部應盡快改革校事會議，保障師生權益。

伍麗華說，校事會議設立初衷是為處理不適任教師，保障學生受教權。但施行過程中造成老師人心惶惶，顯見制度理想與實務運作出現落差；除了持續檢討校事會議制度，也要積極建立老師支持系統，包括減輕行政負擔、強化老師心理支持系統、建立更完善的專業輔導機制。

林宜瑾指出，有許多年輕老師建議，在少子化下，應調整師生比，讓老師不再負擔那麼多孩子。近期修正的「教師法」第廿五條，讓教師在調查停聘期間補發本俸外，也補發學術研究加給。

陳培瑜建議可行解方，第一，教育部應透過預算持續重視家庭教育。第二，第三方專責機構，讓相關專業的人和相關的配套出來，讓學校回歸單純教學的場域。第三，教師職業安全指引。第四，教師離線權，老師下班後要不斷接家長電話，造成很大的壓力。

吳思瑤說，現行教師支持系統形同虛設，老師們面對濫訴必須孤軍奮戰。她主張校事會議必須改革，成為「支持型」的校事會議。

郭昱晴 林宜瑾 陳培瑜 教師 不適任教師

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