南韓設第三方單位 強化教師保護機制

校事會議制度引發的校園衝突與家長濫訴問題，令不少教師身心俱疲，代理教師工會理事長黃湘仙以南韓改革經驗為例，呼籲強化教師保護機制、建立第三方專責支援與調解系統並完善申訴制度設計。

黃湘仙表示，南韓在二○一八至二○二三年間有超過百名教師自殺，促使南韓國會於二○二三年修正多項法案，強化教師權益保障，包括設立教育支援廳於二級行政區，作為第三方專責單位，負責校園法務、學生事件調查及調解機制，可有效減輕學校負擔；此外，還設有「教師地位提升與教育活動保護特別法」規定，並透過地方教育廳投入資源、建立「一校一律師」及ＡＩ支援等制度，強化教師保護機制。

黃湘仙表示，相較之下台灣相關配套仍顯不足，台灣在校事會議制度下，基層教師及行政人員承受龐大調查與申訴壓力，且家長提出申訴幾乎沒有成本，易衍生濫訴與校園對立。她認為，即使廢除校事會議，校園糾紛仍然存在，因此問題不在於制度是否存廢，而在於整體設計是否完善。

民進黨立委范雲指出，台灣可借鏡南韓制度，將高衝突事件透過專業機制外部化、程序化與調解化處理，例如設置教師保護委員會與相關保護制度，避免所有的爭議都集中在校內處理。

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