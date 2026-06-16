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校事會議加劇校園對立 教團籲廢除

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
多個教師團體認為現行校事會議制度不僅未能有效解決問題，反而加劇校園對立與衝突，要求廢除。示意圖。圖／AI生成
多個教師團體認為現行校事會議制度不僅未能有效解決問題，反而加劇校園對立與衝突，要求廢除。示意圖。圖／AI生成

韓劇「鐵拳教育」許多人看完很有共鳴，台灣教師權益也引發關注。立法院教育及文化委員會昨天舉行公聽會，討論校事會議，多個教師團體表示，不能為了處理極少數個案，就以「顯微鏡」檢視所有教師的教學行為。現行校事會議制度不僅未能有效解決問題，反而加劇校園對立與衝突，要求廢除。

教育部政務次長張廖萬堅指出，教育部今年一月修正教師解聘辦法、成績考核辦法，取消匿名檢舉、導入案件分流機制，並新增輔佐人參與等規定。新制上路後，今年一至四月教師投訴案件為二○二件，較去年同期四四八件下降；進入校事會議調查案件為四十五件，占百分之廿二，也較前一年同期三六六件、占百分之八十二明顯下降。

不過，台灣教育產業工會等十一個工會不埋單，主張全面廢除校事會議制度。台教產秘書長李雅菁表示，不能為了處理極少數個案，就建立過於嚴厲的制度，以「顯微鏡」檢視所有教師的教學行為；教師在教學現場容易遭遇投訴，例如作業量多寡、學生遲到等情形，都可能成為檢舉理由。

全國教師工會總聯合會理事張永青指出，學生權益保障固然重要，但任何制度都必須兼顧教育專業與程序正義。校事會議制度實施以來，教育現場逐漸形成「有爭議先調查、有問題先究責」的處理文化。原本應透過親師溝通、行政協助或專業輔導解決的教育問題，動輒被納入正式調查程序，導致校園信任關係快速流失。

全教總理事長葉青芪表示，當教師因正常的班級經營、輔導管教或親師互動而可能面臨申訴與調查時，教育現場便容易形成「以投訴取代溝通」的文化。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉則說，教育部雖多次修正解聘辦法，但仍未解決濫訴，導致學校行政負擔沉重、教師不願兼任導師或行政職務，呼籲教育部廢除校事會議制度，推動制定「教師權益保護法」、將「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」提升為法律位階，「教師解聘辦法」另立專法，建立防範惡意投訴與霸凌教師的制度，以維護教師專業尊嚴與校園正常運作。

教育部政務次長張廖萬堅表示，校事會議制度仍將持續檢討與精進，並審慎評估建立第三方調查機制的可行性；同時持續強化教師支持系統，並正研議將法律諮詢納入教師支持系統，提供教師更完整的權益保障與專業支持。

教育部 張廖萬堅 教師 全國教師工會總聯合會

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