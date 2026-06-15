教師團體籲準公幼補助綁定勞動條件 教部允加強監管

教師團體今天指出，準公幼兒虐事件頻傳、勞動條件待提升，呼籲補助應綁定勞動標準。家長團體也憂補助保護劣質園所。教育部次長張廖萬堅表示將提升準公幼品質、加強勞動監管。

立法院教育及文化委員會今天召開「幼兒教育及照顧法」修法公聽會，由召委、國民黨立委羅廷瑋主持，聚焦補助制度、親師衝突、政府如何作為年輕家庭後盾等議題，民進黨立委郭昱晴、陳培瑜等人出席。

高雄市教師職業工會政策中心主任任懷鳴認為，當前幼兒園親師衝突結構性原因有3個，第1是教學現場教保人員承受極大工作壓力，教保人員工作本就缺乏緩衝時間，加上部分地方政府開放「半班1師」迫使老師單獨帶班，使老師面對家長質疑，更容易產生防衛本能。

任懷鳴表示，第2是匿名不當對待通報導致濫訴，工會調查發現，逾8成教保人員認為現行體制破壞親師信任，引發7成教師選擇採防衛性教學，消極自保。再來是消費者心態與少子化下「個個是寶」的集體焦慮，都加深親師摩擦。面對親師衝突，第三方協調機制有其功能，但仍需專業人才庫、降低園所資源差距等配套。

全國教保產業工會理事簡瑞連表示，工會調查，準公幼的初任教保員，有半數薪資未達標準，超收、師生比違規更是常態，成為幼托現場人員高壓根源。呼籲落實勞動檢查，並要求接受托育費用補助的幼兒園，綁定勞動標準、接受財務審核。

高雄市家長協會理事曾國揚也認為，政府現行補助制度反而保護了劣質園所，讓體制上早該被淘汰的業者，反而活了下來。因此建議借鏡日本，優先關閉公幼、將資源投入私幼發展，並提供適當補助，讓家長可以就近送托。

張廖萬堅回應，當初推行準公共化政策視以入園率為主要考量，未來怎麼提升品質、加強勞動監管機制，會聽取相關團體意見訂定。親師信任重建問題，從目前數據來看，投訴案件並沒有每年增加，但是否要取消匿名機制，還需要與家長團體與專家學者進一步討論，盼提升教學品質，也化解親師衝突場面。