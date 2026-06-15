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鐵拳教育台灣也需要？ 台中傳學校老師霸凌老師 教育局：督導學校調查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名自稱也是教育人上臉書爆料指出，台中市某區某百年老校驚爆「教師兼家長」長期霸凌同仁。圖／ingimage
一名自稱也是教育人上臉書爆料指出，台中市某區某百年老校驚爆「教師兼家長」長期霸凌同仁。圖／ingimage

韓劇「鐵拳教育」風行，台灣教師也需要教權局？台中傳出有學校老師霸凌老師，民眾上網爆料說這名老師身兼家長長期霸凌同事，學校行政團隊始終消極退縮、毫無作為；台中市教育局今天表示，教育局未收到相關申訴案件，倘有具體人事時地情形，得依「台中市政府教育局及所屬機關機構學校職場霸凌防治申訴及調查處理要點」規定辦理提出申訴，教育局將督導權責學校依法啟動程序進行調查。

一名自稱也是教育人上臉書爆料指出，台中市某區某百年老校驚爆「教師兼家長」長期霸凌同仁！同為教育人，他真的已經看不下去了，這名老師對校內同為教職人員的老師極度的言語謾罵與人格羞辱，只因對方小孩在被害老師班上受教，僅因某日對方小孩的作業成果不如自己預期，便打電話對導師進行瘋狂的羞辱與謾罵，致導師名譽嚴重受損、身心受創。

爆料者說，嚴重的職場霸凌與不法侵害，學校行政團隊的態度竟然始終是「消極退縮、毫無作為」！難道非得要讓高雄某學校的校園霸凌悲劇再度重演，學校高層才會願意重視嗎？他請大家務必隨身攜帶錄音筆與微型攝影機，全面蒐證，以確保自身的權益與人身安全。

台中市教育局今天表示，有關台中市某百年老校教師同仁疑遭霸凌案，教育局已多次重申並函達各校建立善意溝通管道，落實友善校園職場環境，以維護教職員工作權益；目前教育局並未收到相關申訴案件，倘有具體人事時地情形，得依「台中市政府教育局及所屬機關機構學校職場霸凌防治申訴及調查處理要點」規定辦理提出申訴，教育局將督導權責學校依法啟動程序進行調查。

台中 教育局 霸凌

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