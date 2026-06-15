林保署復刻出版林野史料 揭百年前台灣森林樣貌
農業部林業及自然保育署將日治時期的森林計畫史料，復刻出版「林野圖集」及「林野調書」，今天舉行發表會，首度揭開百年前福爾摩沙森林的神秘面紗。
林保署發布新聞稿，近年推動台灣林業歷史資料盤點與保存，將珍貴史料重新整理修復，2025年先推出「0km：重訪山林課」特展，這次出版的書，收錄1925年日本總督府山林課森林調查重要成果，完整記錄各地林相、地質、植被與利用狀況，開啟台灣近代科學化林業視角，也奠定台灣森林治理的重要基礎。
林保署表示，新書是與台大副教授洪廣冀及南天書局團隊，歷時7年梳理「日治時期森林計畫事業區分調查史料」，完整復刻出版「林野圖集」及「林野調書」，是首度公開這批塵封近百年的珍貴林業檔案，揭開百年前福爾摩沙森林的神秘面紗。
林保署長林華慶表示，台灣林業走過百年轉型歷程，這批跨越百年的調查紀錄提醒大家，人與森林始終緊密相依，期待透過史料公開與知識分享，讓更多民眾認識台灣森林，共同守護下一個百年的山林未來。
林保署表示，「日治時期森林計畫事業區分調查史料」圖集及調書收錄逾200幅珍稀地圖，重量分別為17公斤及8公斤。為完美復刻原始圖資，製作團隊歷經手工繪製、精細浮貼等極致工序，並選用頂級紙質與印刷技術呈現，每套售價新台幣7萬元，有研究及收藏需求者可至國家書局及五南書局購買。
林保署也將套書提供國家圖書館、立法院國會圖書館、國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館、台大圖書館、東華大學圖書館及各縣市圖書館總館等單位典藏，正評估將套書製作成電子書。
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