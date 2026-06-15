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三鶯線通車倒數 新北串聯技職學校成立軌道人才培育聯盟

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市教育局與新北捷運公司成立「新北軌道人才培育產學合作策略聯盟」，串聯8所技術型高中及4所科技大學，透過課程共構、職場體驗及實務共訓，建構完整的軌道人才培育體系。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與新北捷運公司成立「新北軌道人才培育產學合作策略聯盟」，串聯8所技術型高中及4所科技大學，透過課程共構、職場體驗及實務共訓，建構完整的軌道人才培育體系。圖／新北市教育局提供

三鶯線通車在即，新北捷運路網持續擴展，帶動軌道運輸、機電維修、智慧維運及行控管理等專業人才需求。新北市教育局今天與新北捷運公司成立「新北軌道人才培育產學合作策略聯盟」，串聯8所技術型高中及4所科技大學，透過課程共構、職場體驗及實務共訓，建構完整的軌道人才培育體系。今年暑假首度提供30名工讀名額，安排學生走進環狀線、三鶯線及淡海輕軌等場域，提早認識軌道運輸產業與未來職場。

教育局長張明文表示，新北持續推動技職教育，除了培養學生專業能力，更希望教育回應城市發展需求，讓學生提早接觸未來職場。隨著新北捷運路網持續擴展，教育局攜手新北捷運公司及技高、科大成立策略聯盟，整合課程、實作及職場資源，讓學生在學期間就能接觸軌道運輸現場，累積實務經驗，也為新北培育更多軌道專業人才。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，軌道運輸高度仰賴專業技術與實務經驗，目前公司維修工程師約45%畢業於此次合作夥伴學校，顯見技職教育已是軌道人才的重要來源。未來將透過策略聯盟合作，開放職涯講座、職場參訪、暑期工讀及技術共訓等資源，讓學生提早進入捷運工作現場，了解軌道運輸的專業分工，為未來投入軌道運輸工作做好準備。

亞東科技大學校長黃茂全表示，軌道產業正加速邁向AI智慧維運、數據分析及智慧調度發展，人才培育也必須與時俱進。未來將持續攜手技高及新北捷運公司共構課程，協助學生銜接高中與大學學習，培養符合未來軌道產業需求的跨域技術人才。

新北高工校長孔令文表示，軌道運輸涵蓋機電、資訊、車輛維修及智慧維運等多元專業，新北高工相關課程與軌道運輸人才需求高度契合。透過此次產學合作，學生將有機會參與企業參訪、職涯探索及職場體驗，在真實工作情境中累積專業能力與職場素養。

新北高工鑄造科許韶恩及汽車科吳育熙同學分享，過去搭乘捷運只覺得便利，參與計畫後才知道，一列列捷運列車背後，需要行控調度、號誌系統、通訊電力、車站維護及旅客服務等專業團隊共同支撐，期待未來透過機廠參訪及暑期工讀，更深入了解軌道運輸運作，找到適合自己的發展方向。

教育局表示，今年除提供30名暑期工讀名額外，新北捷運公司也將持續開放各校申請機廠參訪及技術交流。未來教育局將持續整合國中職業試探、技高專業學習、科技大學銜接及產業就業資源，完善軌道人才培育體系，讓學生在新北學習、在新北實作、在新北就業，成為支撐城市建設與軌道發展的重要力量。

新北市教育局與新北捷運公司成立「新北軌道人才培育產學合作策略聯盟」，串聯8所技術型高中及4所科技大學，透過課程共構、職場體驗及實務共訓，建構完整的軌道人才培育體系。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與新北捷運公司成立「新北軌道人才培育產學合作策略聯盟」，串聯8所技術型高中及4所科技大學，透過課程共構、職場體驗及實務共訓，建構完整的軌道人才培育體系。圖／新北市教育局提供

三鶯線 新北 技職 軌道建設

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