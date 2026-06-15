聽新聞
0:00 / 0:00
影／校事會議制度引發檢舉浮濫 立委提導入修復機制
現行「校事會議」制度引發校園檢舉浮濫，教師在寒蟬效應下，以防禦性教學導致教師教學趨於保守，師生及親師間的信任關係受創，調查程序冗長且具司法化傾向，耗費大量校園行政資源，教育團體呼籲全面檢討並朝廢除方向改革。
民進黨立委陳培瑜、林宜瑾、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤今天在立法院舉行「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，針對教育部「教師解聘、停聘、不續聘解聘辦法」修正案，提出檢討與修法重點，建議落實案件分流：針對輕微或無明確違法疑慮之事件，優先交由校內「考核會」等具同儕專業的機制處理。調解與修復機制：主張在正式啟動調查前，應先導入「調和、修復、支持」機制，將關係修復與教育輔導列為首要目標。惡意檢舉反制：要求建立對家長或相關人士惡意指控的防範與反制機制，以保護第一線教師權益。檢討制度存廢：包含全國教師工會總聯合會、台灣教師聯盟等教育團體呼籲，應全面廢除現行校事會議制度，讓校園治理回歸教育專業。
【編輯推薦】
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。