影／校事會議制度引發檢舉浮濫 立委提導入修復機制

韓劇「鐵拳教育」描繪校園霸凌、教師權威崩解等情節，近期在台灣掀起熱議。立法院教育及文化委員會今天針對高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法舉行公聽會，討論校事會議制度爭議。全國教育產業總工會、台灣教育產業工會等教師工會主張，校事會議已成為疊床架屋、耗費行政資源的制度，不僅未能有效解決問題，反而加劇校園對立與衝突，要求教育部檢討現行制度，並推動全面廢除校事會議。

2026-06-15 11:49