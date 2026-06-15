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影／校事會議制度引發檢舉浮濫 立委提導入修復機制

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立院舉行校事會議制度檢討與校園治理改革公聽會，民進黨立委陳培瑜（右起）、林宜瑾、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤今天在立法院舉行「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，呼籲教育部公布校事會議制度運作數據，完善教師支持系統。記者許正宏／攝影
立院舉行校事會議制度檢討與校園治理改革公聽會，民進黨立委陳培瑜（右起）、林宜瑾、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤今天在立法院舉行「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，呼籲教育部公布校事會議制度運作數據，完善教師支持系統。記者許正宏／攝影

現行「校事會議」制度引發校園檢舉浮濫，教師在寒蟬效應下，以防禦性教學導致教師教學趨於保守，師生及親師間的信任關係受創，調查程序冗長且具司法化傾向，耗費大量校園行政資源，教育團體呼籲全面檢討並朝廢除方向改革。

民進黨立委陳培瑜、林宜瑾郭昱晴、伍麗華、吳思瑤今天在立法院舉行「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，針對教育部「教師解聘、停聘、不續聘解聘辦法」修正案，提出檢討與修法重點，建議落實案件分流：針對輕微或無明確違法疑慮之事件，優先交由校內「考核會」等具同儕專業的機制處理。調解與修復機制：主張在正式啟動調查前，應先導入「調和、修復、支持」機制，將關係修復與教育輔導列為首要目標。惡意檢舉反制：要求建立對家長或相關人士惡意指控的防範與反制機制，以保護第一線教師權益。檢討制度存廢：包含全國教師工會總聯合會、台灣教師聯盟等教育團體呼籲，應全面廢除現行校事會議制度，讓校園治理回歸教育專業。

立院舉行校事會議制度檢討與校園治理改革公聽會，民進黨立委陳培瑜（右起）、林宜瑾、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤今天在立法院舉行「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，呼籲教育部公布校事會議制度運作數據，完善教師支持系統。記者許正宏／攝影
立院舉行校事會議制度檢討與校園治理改革公聽會，民進黨立委陳培瑜（右起）、林宜瑾、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤今天在立法院舉行「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，呼籲教育部公布校事會議制度運作數據，完善教師支持系統。記者許正宏／攝影

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