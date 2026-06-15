教育部秀數據稱「校事會議案量大減」 教團不埋單籲全面廢除

韓劇「鐵拳教育」描繪校園霸凌、教師權威崩解等情節，近期在台灣掀起熱議。立法院教育及文化委員會今天針對高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法舉行公聽會，討論校事會議制度爭議。全國教育產業總工會、台灣教育產業工會等教師工會主張，校事會議已成為疊床架屋、耗費行政資源的制度，不僅未能有效解決問題，反而加劇校園對立與衝突，要求教育部檢討現行制度，並推動全面廢除校事會議。

教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部已於今年1月12日修法，取消匿名檢舉、導入案件分流機制，並新增輔佐人參與等規定，同步強化相關配套措施，包括辦理相關人員增能研習、製作案件受理流程圖及QA懶人包等。此外，4月17日修正公布的教師法第25條也明訂，教師遭暫時停聘接受調查後，若最終未被解聘並恢復聘任，將補發停聘期間本薪及學術研究加給，以維持教師基本生活所需，進一步保障教師權益。

張廖萬堅說，新制實施後約4個月，教育部統計今年1月至4月共受理202件投訴案件，其中45件進入校事會議調查，占22%。相較於修法前、114年同期的448件投訴案件中有366件進入校事會議調查，占比高達82%，今年進入校事會議的案件及整體投訴案件數大幅減少。

在不受理案件方面，張廖萬堅表示，114年同期448件投訴案件中有82件不受理，占18%；今年1月至4月202件案件中則有66件不受理，占比提高至33%。從相關數據可看出，透過受理判斷及案件分流機制後，進入校事會議調查比率已明顯下降，教育部將持續蒐集相關資料，觀察制度實際運作情形，並評估各項配套措施及執行成效，作為後續制度檢討與精進的參考。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，近年教育部雖多次修正解聘辦法，但仍未解決濫訴問題，導致學校行政負擔沉重、教師不願兼任導師或行政職務，呼籲教育部廢除校事會議制度，回歸教評會機制，並推動制定教師權益保護法、將學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項提升為法律位階，教師解聘辦法另立專法，建立防範惡意投訴與霸凌教師的制度，以維護教師專業尊嚴與校園正常運作。

台灣教育產業工會等工會也主張全面廢除校事會議制度，不適任教師案件應回歸由校內考核會及教評會審議，落實同儕專業審查。工會認為，第一線教師最了解教學現場與管教專業，才能精準判斷管教的善意與專業邊界；同時建議由地方教師會派任具教育及法律專業人士參與審議，以兼顧專業判斷與程序正義。

工會也呼籲建立校園爭議事件前端分流機制，區分涉及教師懲處的檢舉案件與一般陳情案件。前者應依法審查後再啟動調查，後者則透過行政協調、校內調處或修復式對話解決，避免動輒啟動繁複調查程序，影響校園運作與親師互信。對於顯然不符要件、重複陳情或惡意檢舉案件，學校也應有權不予受理。

此外，工會指出，現今基層學校不敢分流的關鍵，在於主管機關採取「防衛性指導」，只要有民眾投訴，便強烈要求學校啟動調查程序。工會呼籲教育部及地方教育局處建立明確篩選與免責機制，停止將所有陳情案一律交由學校調查，以減輕行政負擔，讓教育回歸專業與教學本質。