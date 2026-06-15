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台灣青年指揮陳巍中 獲土耳其國際指揮大賽首獎

中央社／ 台北14日電
第1屆艾斯基瑟希國際古雷爾．艾卡爾指揮大賽15日凌晨結果揭曉，台灣青年指揮陳巍中（圖）獲頒首獎殊榮。（NSO提供）
第1屆艾斯基瑟希國際古雷爾．艾卡爾指揮大賽15日凌晨結果揭曉，台灣青年指揮陳巍中（圖）獲頒首獎殊榮。（NSO提供）

第1屆艾斯基瑟希國際古雷爾．艾卡爾指揮大賽今天凌晨結果揭曉，台灣青年指揮陳巍中從最後4人征戰中獲首獎，為台灣爭光。

NSO國家交響樂團今天發布新聞稿表示，陳巍中在2023至2025年間連續3度入選「TSMC × NSO × TNUA樂無界計畫－呂紹嘉指揮大師班」，並指揮國立台北藝術大學音樂學系管弦樂團演出，成績出色。

台灣時間今天凌晨於土耳其舉行的首屆艾斯基瑟希國際古雷爾．艾卡爾指揮大賽（Eskişehir InternationalGürer Aykal Conducting Competition），以土耳其古典音樂界備受敬重的指揮大師艾卡爾（Gürer Aykal）之名創設，吸引全球青年指揮家競逐。參賽者需歷經嚴格的影片初選、現場排練與決賽演出等多輪考驗，最終由陳巍中獲頒首獎殊榮。

第2名為中國籍郭漢丞，第3名為香港籍WilliamLai，特別獎則由同樣來自台灣的廖元宏奪下。

陳巍中獲獎後表示，NSO國家交響樂團執行長郭玟岑第一時間就與他通話致賀，「謝謝樂團上下幫我加油。」

陳巍中表示，當初是在就讀建中時參加建中樂旗隊，受到指導老師王戰啟發，開始對指揮有興趣，發現原來不同指揮對於樂團聲音的影響力如此巨大，從此開始認真觀察指揮，進而開始學習。

陳巍中後來就讀台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系，持續接觸音樂，參加管樂團與管弦樂團，受到劉紹棟、張穎中、莊舜旭與莊文貞等指導，「謝謝許瀞心教授在我考進台師大音樂系研究所後，協助我精進技術與拓展曲目；感謝學長范家銘請我回去帶建中樂旗隊，讓我有豐富的實務經驗。」

陳巍中並考取教育部公費留學獎學金，目前在美國印第安納大學攻讀管弦樂博士班。

陳巍中也感謝「樂無界計畫」與老師呂紹嘉，在2023至2025年連續3年錄取他成為大師班學員，「那段時間簡直是世界上最幸福又最開眼界的時光，也是我每年提前從美國飛回台灣最期待的事。」陳巍中並感謝備賽期間指揮張尹芳與張宇安的協助與諮詢，讓他在一整週比賽維持健康心態，順利完成3輪比賽。

陳巍中接受中央社專訪時表示，自己的理工背景在讀譜上面很有幫助，可以更理性面對總譜與分析，「但身而為人，我們也有感性的成分，可以說是在這兩者之間一直在取得一種平衡。」

陳巍中表示，棄醫從樂一路上，很感謝家人的開放與支持，「指揮之路很辛苦，但我會堅持下去。」

土耳其 交響樂團 tsmc 音樂家

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