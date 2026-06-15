教部建在地網絡輔導教育實習生 3所師培大學試行

為提升教育實習品質，教育部擇定台師大、中教大、台南大學等3所師培大學試行，成為教育實習輔導中心，透過建構在地輔導網絡，提供教育實習學生即時的輔導陪伴與解答。

教育部今天發布新聞稿指出，初入教學現場的實習學生常面對教學與班級經營的各種疑問，但因跨區實習、實習機構與自己就讀的師培大學非同一縣市、大學端的實習指導教師僅能於期初和期末進行實習輔導訪視等原因，導致實習學生因時空限制，無法獲得即時的專業陪伴與解答。

為提升教育實習品質，教育部於114年推動「強化教育實習在地輔導網絡試辦計畫」，擇定台灣師範大學、台中教育大學、台南大學率先試行，期望打破空間限制，讓3所師培大學成為北、中、南當地的「教育實習輔導中心」，提供實習學生最即時的在地輔導。

教育部說明，教育實習輔導中心整合師培大學、實習機構、地方國教輔導團及實習學生，辦理微型教學、觀議課、模擬教師甄選等多元增能活動，將單點訪視轉化為持續性陪伴，這項試辦計畫也於今年6月10日納入「教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點」修正，深化綿密的在地輔導網絡。

為鼓勵師培大學與實習機構攜手建置在地輔導網絡，教育部提到，師培大學每合作1所教育實習機構，最高可獲得10萬元補助，經費可運用於辦理實習輔導教師培訓、實習學生分科教材教法工作坊與教學演示輔導，並依需求支應實習輔導教師減授鐘點費，給予第一線教師實質支持。

教育部表示，推動「教育實習在地輔導網絡」，除了即時輔導與專業度雙重提升，更打破空間與次數限制，讓實習學生面對教學挑戰時，有高品質的在地專家提供即時協助；另外，形塑雙向支持的實習夥伴社群，也讓同縣市的實習學生能相互陪伴，以緩解初入現場的焦慮。