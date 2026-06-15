從古德文到意第緒語　張守慧解密國台圖鎮館之寶

學者張守慧長年鑽研古德文、猶太文化與意第緒語，日前與團隊「解碼」國台圖鎮館之寶，近年也推動台德交流，工作看似斜槓多元，但始終圍繞同一核心「讓不同文化彼此溝通」。

●跨越300年的相遇

國立台灣圖書館5月發表「東印度旅遊見聞」中譯本，文藻外語大學教授張守慧正是這本鎮館之寶的翻譯主力。張守慧接受中央社記者視訊專訪，談起與這本書跨越300年的緣分，2023年高雄城市書展期間，她與國台圖館長曹翠英相識，曹翠英提及館內收藏一本珍貴古籍，由於原文艱澀難解，多年來找不到合適人選翻譯，只能靜靜收藏於館內，「當時心想，既然我研究的正是比較少人接觸的語言，也許可以試試。」

隔年1月，張守慧率領由德文、法文、西班牙文與日文專家組成的團隊，前往國台圖收藏古籍的「藏寶室」，如銀行金庫般有著多重密碼門禁、全天候溫濕度控制，研究人員須戴上無塵手套才能翻閱。而那本塵封多年、始終無人能解讀的「東印度旅遊見聞」，正是以早期新高地德語（Frühneuhochdeutsch）撰寫。「看到原書的那一刻，我就知道這正是我的領域。」

●破解失落的語言密碼

「東印度旅遊見聞」是由17世紀瑞士傭兵兼畫家阿爾布雷希特．赫伯特（Albrecht Herport）撰寫的航海見聞錄，其中有69頁專門描述台灣，記錄熱蘭遮城遭鄭成功圍攻過程，與當時福爾摩沙的風土人情，被視為研究17世紀台灣的重要史料。

然而，要讓這本古籍重現於當代讀者面前並不容易。張守慧指出，文本不僅以早期新高地德語書寫，還使用德文尖角體排版，許多字形與現代德文截然不同，研究團隊往往需要反覆比對、推敲，甚至「猜字解碼」，「現在德國能閱讀這種語言的人已很少見，同時精通早期新高地德語與中文的人更是鳳毛麟角。」

●17世紀歐洲人眼中的福爾摩沙

翻譯過程中，張守慧發現許多有趣的歷史細節。書中記載荷蘭人遭圍困期間，曾有人目睹長髮美人魚出現在海面，被視為戰敗前的不祥徵兆。張守慧推測，所謂「美人魚」可能是潛伏水中的中國士兵，因長髮漂浮於海面而被誤認。書中也提到台灣地震頻繁，有時震動甚至持續長達3小時，這些記載的真實性雖已難以考證，卻展現當時外國人對這片土地的觀察與想像。

然而，文本中也可見明顯的殖民時代偏見與刻板印象。張守慧說，書中對「南方大陸」及其居民的描述，往往帶有濃厚的歐洲中心觀點，例如作者曾以帶歧視的語言形容非洲好望角居民，並記載台灣山區住著一群「身後長著肉莖的野蠻人」等，這類敘述不僅反映當時資訊傳播的侷限，也呈現歐洲殖民者慣以自身文化標準評價異地族群的思維。

張守慧認為，透過批判性閱讀，讀者能進一步理解殖民時代知識建構與文化想像的形成過程，正因如此，這些文獻更值得被閱讀。「它們不只是記錄歷史，也讓我們理解歷史書寫背後的觀看角度。」

●從垃圾堆裡搶救猶太文化

除了古德文研究，張守慧也是亞洲少數長期研究意第緒語（Yiddish）的學者之一。意第緒語是猶太民族流亡時發展出的語言，而她的這項特殊專長，源自德國求學時的一段難忘經歷。當年德國緬因茲附近一座猶太會堂整修時，工人在屋頂夾層發現大量古老書籍手稿，她的指導教授Erika Timm接獲消息後，立即帶領學生趕赴現場，把即將被當成垃圾處理的文獻搶救回來。

張守慧回憶，當時學生們先將受潮紙張放在雪地裡晾曬，再逐頁清理塵土與碎片，眾人圍坐在顯微鏡前，小心翼翼拼湊殘缺紙頁。歷經數週努力，終於讓20多本古籍重見天日，也重建出18世紀德國猶太村落的閱讀文化。

●德國如何面對歷史

長期深耕德國與猶太文化，納粹大屠殺與轉型正義也是張守慧必接觸到的課題。她觀察，德國社會最令人印象深刻的，是願意持續面對歷史，「在德國街頭，經常可以看到紀念石，記錄住在這裡的人被送往哪一座集中營、在哪一年遇害。」這種被稱為「記憶文化」的實踐，不僅存在於博物館與紀念館，更深入城市空間、教育制度與公共論述之中。張守慧認為，相較之下，台灣在面對白色恐怖等歷史議題時，仍有進一步制度化與深化歷史教育的空間，而德國的經驗值得參考。

●讓世界看見台灣

近年來，張守慧除了學術研究之外，也擔任德國在台協會南台灣榮譽代表，積極推動台德學術、文化與教育交流。她觀察，自從台積電赴德國薩克森邦投資後，德國社會對台灣的關注度明顯提升。從政府部門到地方城市，愈來愈多人希望了解台灣。另一方面，台灣文化也逐漸受到德國讀者與觀眾青睞，台灣文學作品陸續被翻譯成德文出版，電影、皮影戲與表演藝術也吸引不少德國民眾關注。

從解讀17世紀古德文文獻，到研究猶太文化與推動國際交流，張守慧的工作看似橫跨不同領域，卻始終圍繞著同一個核心，透過語言與文化，讓被遺忘的歷史重新被看見，也讓世界更認識台灣。她說，無論是翻譯古籍、研究文學，還是推動國際交流，其實都在做同一件事，「就是讓不同文化之間能夠彼此溝通理解。」