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韓劇鐵拳教育引共鳴 陳宥丞呼籲還給校園無手機環境

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨台北市議員陳宥丞。圖／聯合報系資料照片
民眾黨台北市議員陳宥丞。圖／聯合報系資料照片

Netflix韓劇「鐵拳教育」因劇情描述校園霸凌等題材引起極大共鳴。民眾黨北市議員陳宥丞說，這部韓劇正反映崩壞的校園秩序與師生衝突，更表達教育體制正面臨空前無力感。反觀台灣，根據資料呈現，台灣學童的憂鬱症飆升161%；校園自傷人數翻倍，他呼籲推動「還給校園無手機環境（戒斷速效多巴胺）！」

陳宥丞提到，根據國際研究機構Sapien Labs針對青少年的大型長期調查指出，提早擁有智慧型手機與頻繁使用，會導致青少年的攻擊性與易怒情緒呈爆發式增長；另一項發表於「國際環境研究與公共衛生期刊」的實證研究更直接證實，手機高度依賴會嚴重抑制青少年的社會性發展，降低其應對情緒壓力與同儕衝突的能力，進而顯著提升校園暴力。

陳說，過去大眾認知的校園問題，多半停留在看得到、管得到的實體摩擦；然而在數位時代，校園衝突早已延伸至24小時不打烊的私密社群、匿名論壇與網路公審，他服務處幾乎每月都接到校園霸凌、不當投訴和學童情緒失控等陳情。

「當孩子的大腦長期習慣短影音的高頻刺激，回到需要深度專注的課堂或需要妥協的現實社交時，隨之而來的是注意力碎片化、焦慮、乃至無法控制的憤怒與攻擊行為。」陳說，台北市國高中生自傷與校園通報件數在短時間內翻倍飆升，正是因為放任手機全面入侵校園、讓孩子生活失控後，整個社會集體付出的沉重代價。呼籲社會建立堅實的堡壘，保護學童和老師教育權不被暴力跟外力所吞噬「讓我們先還給校園無手機環境！」

校園 陳宥丞 民眾黨

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