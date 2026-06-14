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高中以下教師資格考到考率94.12% 6月15日公布答案
115年高中以下學校及幼兒園教師資格考試今天舉行，應到人數1萬426人，9813人到考，到考率94.12%，6月15日公布試題及選擇題參考答案，7月29日公布考試結果。
教育部發布新聞稿指出，115年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試於6月14日舉行，今年分別在11個縣市設置15個考場。
考試於上午8時30分開始，根據試務單位統計，應到人數1萬426人、缺考人數613人、實際到考人數9813人，到考率為94.12%，整體應試秩序良好。
教育部提到，教師資格考試試題主要目的在於評量應考人是否具備教育專業基本知能，因此各考科組題內容整合教育理論知識與教育實務情境，以「難易適中」為原則，試題及選擇題參考答案將在6月15日中午12時公布。
應考人若對試題有疑義，可於6月15日中午12時起至6月17日晚間10時前申請「試題疑義」，試題疑義釋復結果將於6月26日中午12時公布；考試結果訂於7月29日上午9時以「電子榜單」方式公告於考試網站（https://tqa.rcpet.edu.tw）。
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