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國家語言會議落幕 李遠指黃仁勳點醒多語社會大挑戰

中央社／ 台南14日電

文化部李遠今天下午出席第三屆國家語言發展會議閉幕式表示，輝達執行長黃仁勳在台灣鼓勵孩子講台語的話，提醒大家重新思考，希望未來有更多人關心、使用、認同自己的語言。

文化部在台南舉辦2026第三屆國家語言發展會議，經過兩天議程後今天下午閉幕，今天議程先以部會意見蒐集場次展開，民間代表分別於文化部、原民會、客委會、教育部4部會場次，就各語言發展需求提出建言，相關建議並由各場次主持人於下午議程進行綜整報告，各部會代表回應。

李遠於會議最後總結一開始，回應昨天客委會主委古秀妃在開幕式致詞時，建議下屆邀請黃仁勳參加會議，因為黃仁勳短短一句鼓勵孩子講台語的話，引起廣大共鳴及媒體關注。

李遠表示，此事提醒大家重新思考，語言發展不只是文化、教育議題，更是整個社會應該共同關注議題，當有越來越多人願意關心、使用、認同自己的語言，進而讓每一個語言獲得尊嚴，語言復振才有可能真正發生。

他說，更關鍵的是語言必須能在家裡、學校、社區、媒體，被下一代自然地聽到、學到、用到，這也是創造多語社會最大挑戰。

李遠表示，這次會議併同辦理的「手語貢獻獎」，讓所有與會者體會最安靜的頒獎典禮，還有連江縣政府在台南國家美術館辦理的「十人十海」特展，讓大家看見馬祖語及其文字、文學，都體現了這次會議主題「共創語言平權的多語社會」。

李遠說，對於金門人爭取將金門話納入國家語言的倡議，也已獲得行政院核定，金門話正式成為國家語言。

李遠指出，文化部將綜整國家語言發展會議各項建議，作為「第二次國家語言發展報告」及政策推動重要參考，同時文化部也與原民會、客委會及教育部共同研提「國家語言整體發展方案（2027年至2031年）」，並已提報行政院審議。

他說，期盼持續與各部會及地方政府等共同合作，並支持與鼓勵整個社會、家庭、學校、社區共同參與，為下一個5年政策努力，達成建構平權的多語社會目標。

黃仁勳 李遠 文化部

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